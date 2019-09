Suffit-il qu'un couple s'aime pour avoir une sexualité épanouie ?

Pour cette nouvelle semaine digitale, Sylvie Honoré et ses invités nous délivrent des clés pour "faire durer le couple et miser sur le long terme". Avec Alexandre Bacros aujourd'hui.

Le désir et l'amour sont deux choses bien distinctes. Pour beaucoup d'hommes, c'est assez clair... Pour les femmes, ça l'est moins.

La sexualité, le couple, le désir sont en continuelle évolution au fil des circonstances de la vie. Hommes et femmes ont un rapport très différent au désir. Une différence qui peut se définir concrètement en termes de "désir d'en haut et de désir d'en bas".

Pour en savoir plus...

Chacun peut découvrir et améliorer sa sexualité s’il le souhaite.

Une sexualité épanouie, bien vécue apporte un vrai plus à la vie.

Souvent, en sexologie comme ailleurs, c’est la souffrance qui amène dans un cabinet de consultation. La souffrance et son cortège d’impacts négatifs: difficultés dans le couple, perte d’estime de soi, traumatismes anciens, honte…. Et c’est toute la vie qui est atteinte.

alexandrebacros.be