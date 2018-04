Sortir de ses conditionnements pour vivre heureux et libre !

Et si au lieu de faire en fonction de toutes les règles que la société vous a imposées, que vos éducateurs vous ont répétées pendant toute votre enfance, vous faisiez enfin selon vos propres règles ? Bénédicte Ann, psychologue, en est arrivée à la conclusion que le plus grand ennemi de l'homme est le conditionnement. En réalité, c'est en étant vous-même et en faisant ce qui est juste pour vous que vous rendrez le plus service à votre entourage.