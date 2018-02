Soignons l'ostéoporose !

L’ostéoporose est une maladie caractérisée par une perte osseuse quantitative et qualitative. Les os deviennent plus fragiles et se brisent plus facilement. En dépit des progrès dans le diagnostic, l'évaluation et les traitements efficaces, l'ostéoporose reste sous-diagnostiquée et sous-traitée. Le professeur Jean-Jacques Body, nous informe sur cette maladie. Comment la dépister avant la survenue de la première fracture ? Quel serait le traitement optimal ?