Se soigner avec la géobiologie - La vie du bon côté - 10/03/2020 Sylvie HONORE // Peut-on « se soigner » avec la géobiologie ? Ou faire de la prévention ? Parmi les troubles pouvant trouver leur cause dans nos habitats, on parle le plus souvent de : mauvais sommeil, fatigue, stress, nervosité, moral bas, maux de tête, de ventre, douleurs musculaires ou d'articulations, problèmes hormonaux... La mission d’Eric Verstraete consiste à placer ceux et celles qui font appel à lui dans des conditions environnementales favorables. Ceci leur permet de retrouver santé physique et psychique sans médicament.

Eric Verstraete est un bio ingénieur devenu géobiologue il y a 30 ans. Pour lui, collaborer avec la terre c’est aussi réfléchir à son influence sur nous, être vivant. Il ne s’agit pas d’une science mais plutôt d’un "art" de vie. Parce que les causes de notre mal-être sont aussi à rechercher au sein de notre propre environnement, en raison d’une source d’eau à proximité, d’un rayonnement électromagnétique voire des énergies plus "subtiles" et indétectables à l’œil nu,… Tout peut être source d’un certain déséquilibre et provoquer ainsi troubles du sommeil, fatigue, stress, maux de tête, douleurs musculaires, etc. Parce que, selon Eric, les causes sont aussi à rechercher dans son environnement quand on dort mal ou qu’on ressent un inconfort dans son habitat. Ainsi, envisager des conditions environnementales favorables est essentiel pour vivre et rayonner du bon côté. Sa mission de vie : placer ceux et celles qui font appel à lui dans des conditions environnementales favorables. Ceci leur permettant de retrouver santé physique et psychique sans médicament. ​​​​​​

Les bonnes et mauvaises ondes Se soigner par la géobiologie - © DrAfter123 - Getty Images La géobiologie permet de détecter les ondes qui passent dans nos maisons, qu’elles soient positives ou négatives. On les décèle et les aténue dans la foulée, on les déplace aussi au profit d’un mieux-être. Ces ondes négatives qui passent dans nos habitations peuvent être de natures différentes, ça peut être des sources d’eau, des ondes électromagnétiques, des ondes hautes fréquences. Leur impact est immédiat : Les troubles du sommeil, le stress, les maux de tête, les douleurs articulaires ou musculaires,… Le corps subit ces mauvaises ondes et l’exprime. Eric est d’ailleurs devenu géobiologiste à la suite de troubles de sommeil chez lui. Il se réveillait toutes les nuits vers une heure du matin et en transpiration. Chez ses parents, ce n’était pas le cas, il avait un sommeil de plomb. C’est après quelques mois de recherche, une rencontre avec son pharmacien qui l’a ouvert a cette piste issue de la géobiologie que Eric a pu mettre un terme à ses nuits cauchemardesques. Ses troubles du sommeil étaient raison de champs électro magnétiques trop forts dans son habitation. Votre maison peut influencer votre sommeil "Nous sommes soumis dans nos maisons à des stress et agressions invisibles que nous n'imaginons pas. L'élimination de ces ondes négatives peuvent vous rendre le bien-être que vous cherchez. Des techniques nous viennent de nos ancêtres et ont été peu à peu oubliées. Elles sont pourtant pleines de bons sens. 9 élements invisibles peuvent perturber le sommeil. Ils se mesurent, et peuvent se neutraliser s'ils passent dans le lit. Une fois détecté, on neutralise ensuite les soucis. C’est tout bénéfice pour la santé". Soigner la cause On se base initialement sur ce qui perturbe la personne. On détecte, on neutralise, on bouge le lit par exemple si nécessaire, on réaménage la pièce au mieux en fonction des ondes, on peut même neutraliser l’effet nocif d’une source sur une personne. Tout cela contribue à son mieux-être. Retrouver ainsi santé physique et psychique du bon côté découle de cette approche Bien-être et santé qu'set la géobiologie. Géobiologie - Eric Verstaete - le site La page facebook

