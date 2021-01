Se soigner au naturel grâce à l'acupuncture

L'acupuncture - La vie du bon côté - 08/01/2021 L’Acupuncture est une méthode de traitement et de prévention millénaire des maladies, elle peut être appliquée à toute sorte de symptômes et en fonction des points choisis , va produire des effets différents: soulager des petits maux au plus grands et même sauver des vies dans des circonstances d’urgence. Sylvie Honoré reçoit Véronique Lefebvre Bricout