Se pardonner est se faire un cadeau

Le Pardon...Pardonner consiste à guérir ce qui vous sépare de votre Lumière intérieure - votre présence aimante - en dissolvant les voiles de séparation. Pardonner c’est offrir à soi-même amour et liberté. Sylvie Honoré donne la parole à Laurence Latour, Facilitatrice et Formatrice, spécialisée dans la pratique du Dr Laskow – Guérir par l’Amour et le Pardon

Le Pardon - La vie du bon côté - 10/09/2020 Le Pardon...Pardonner consiste à guérir ce qui vous sépare de votre Lumière intérieure - votre présence aimante - en dissolvant les voiles de séparation. Pardonner c’est offrir à soi-même amour et liberté. Sylvie Honoré donne la parole à Laurence Latour, Facilitatrice et Formatrice, spécialisée dans la pratique du Dr Laskow – Guérir par l’Amour et le Pardon

Le Pardon... Pardonner consiste à guérir ce qui vous sépare de votre Lumière intérieure - votre présence aimante - en dissolvant les voiles de séparation. Pardonner c’est offrir à soi-même amour et liberté. Sylvie Honoré donne la parole à Laurence Latour, Facilitatrice et Formatrice, spécialisée dans la pratique du Dr Laskow – Guérir par l’Amour et le Pardon.

Naître à Soi pour Être au Monde pour le bien de tous les êtres — y compris de soi-même

Contrairement à ce que la plupart des gens imaginent (dans notre culture judéo-chrétienne), le Pardon ne demande en aucun cas d’approuver ce qui a été dit, ou ce qui a été fait. ​Pardonner ne veut pas dire oublier — ni aimer les autres quoi qu'ils aient fait. Pardonner, c'est choisir de lâcher prise, de lâcher tout attachement aux ressentiments, à la rancoeur, à la colère, au désir de blâmer, de juger ou de punir. Pardonner, c'est faire le CHOIX délibéré de laisser le passé dans le passé... Pour s'en libérer. Pardonner, c’est lâcher l’identification à l'histoire : lâcher l’histoire d’abandon, lâcher l'histoire de trahison... Lâcher le besoin de contrôler par des jugements incessants. Pardonner, c’est lâcher le poids de la mémoire. Et quand nous lâchons l’illusion d'être notre histoire, avec ses expériences et ses souvenirs — quand nous lâchons vraiment cette illusion, il ne reste rien d’autre que l’Amour, la Paix et la Liberté. La liberté d’Être pleinement QUI nous sommes, véritablement — au-delà des croyances, et des conditionnements. Il existe plusieurs approches du Pardon que tout le monde pourra découvrir lors de la Journée Internationale du Pardon le 18 septembre 2020. Laurence Latour peut, pour sa part, parler du Processus de Pardon du Dr Laskow. En effet, même si l'on pense avoir déjà pardonné (et depuis longtemps parfois), il arrive bien souvent qu'une blessure passée ressurgisse au détour d'une situation ou d'une rencontre qui ravive le souvenir douloureux. ​La plupart du temps, quand nous pardonnons, nous le faisons intellectuellement, uniquement... Or, tant que le pardon n'est pas offert du fond du cœur (y compris à soi-même), la souffrance demeure et ressurgit encore et toujours. Au fond, le pardon ne concerne personne d'autre que soi-même. L'attachement à la situation passée se situe en nous, et nous seul pouvons donc nous en libérer. Le Processus de Pardon du Dr Laskow permet de plonger au cœur des émotions et de les exprimer à la personne concernée, sous forme d’un dialogue intérieur. Le fait que le processus se fasse en silence permet de reconnaître pleinement toutes les émotions qui sont là, et cette reconnaissance est fondamentale pour parvenir à les transcender. On peut reconnaître que d’une certaine manière, en ne pardonnant pas tout cela, nous gardons cette personne emprisonnée en nous à travers tous ces sentiments de colère, de blâme, de jugement. Nous montons nous-même la garde à la porte de cette prison et donc, nous pouvons choisir de libérer cette personne (qu’elle soit vivante ou décédée) pour qu’elle poursuive son propre chemin. Pardonner est un acte d’amour envers soi-même, pour sa propre croissance et sa propre évolution. L’étape suivante consiste à se souvenir d’incidents précis dans l’enfance, l’adolescence est l’âge adulte, que l’on regrette aujourd’hui. Des moments où l’on s’est jugé, blâmé - des moments où l’on a manqué d’amour pour soi-même, ou pour les autres. On peut reconnaître qu’on a fait ce qu’on a pu, avec la conscience qui était la nôtre à ce moment-là, et ressentir de l’amour et de la compassion pour toutes ces parties de nous (l’enfant, l’adolescent et l’adulte). Une fois libéré du poids du passé, on peut faire des choix qui ne sont plus conditionnés par les expériences passées, et accueillir la Vie avec plus de paix, de joie et de liberté d’être (exactement tel que nous sommes).

Peut-on vraiment "guérir " par le pardon ?

Quand on pacifie son histoire de vie grâce au processus de Pardon, on récupère toute l’énergie mobilisée dans les ressentiments et les ruminations mentales. En récupérant cette énergie, on peut faciliter la guérison du corps physique (potentiellement). Evidemment, on ne peut jamais garantir la guérison du corps physique. La "guérison" au sens où nous l’entendons en français, est un chemin complexe, multifactoriel. En anglais, le mot "healing" vient de "whole" qui signifie "entier/complet". Cette notion de "complétude" est fondamentale dans l’approche du Dr Laskow, qui a consacré une grande partie de sa vie à explorer les croyances et conditionnements qui nous maintiennent dans l’illusion d’être "séparé" de notre nature profonde - de notre nature essentielle (dimension spirituelle de notre être). Toute l’approche du Dr Laskow vise à réunifier le corps et l’esprit.

Neuro-biologie du Pardon

Quand on plonge au cœur des émotions dans le processus de Pardon, on sécrète des hormones de stress (cortisol, adrénaline) qui déstabilisent la mémoire à long terme. Et quand on libère cette charge émotionnelle, on sécrète des hormones de bien-être. D’une certaine manière, on "neutralise" le souvenir qui est reconsolidé sans la charge émotionnelle initiale, et c’est ce qui nous permet de nous libérer des conditionnements passés. Le Dr Laskow, qui est gynécologue-obstétricien, s’est souvent demandé comment une femme qui avait accouché dans la douleur, pouvait quand même dire par la suite que ce fut l’un des plus beaux jours de sa vie. C’est le même processus hormonal : quand la douleur est là, le corps sécrète les hormones de stress, et quand le bébé naît et que la mère peut enfin le tenir dans ses bras, elle ressent de l’amour, de la joie (etc.) et les hormones de bien-être viennent " neutraliser " le souvenir douloureux.

Peut-on dire que pardonner est un cadeau que l’on se fait ?

Le livre du Dr Laskow s’intitule "Par Don d’Amour". Il dit que "Pardonner, c’est pour se donner à soi-même, Amour et Liberté". En effet, pardonner est un merveilleux cadeau que l’on se fait car on choisit de lâcher tout attachement au passé, on choisit la paix, l’amour, la joie et la liberté. On choisit la Vie, plutôt que l’enfermement dans la souffrance. Pardonner est un acte d’amour envers soi-même, et c’est un choix. Dans sa pratique, Laurence reçoit des personnes qui ont parfois vécus des choses qui semblent " impardonnables " (comme un viol, par exemple). Cela peut sembler inimaginable, mais le fait est que ces personnes sont attirées par le Processus de Pardon précisément parce qu’elles ont compris que c’est une façon de trouver la paix et l’amour de soi. Le Pardon ne concerne personne d’autre que soi-même. C’est un acte d’amour envers soi-même.

La Journée internationale du pardon, comment ça va se dérouler ? Comment s’inscrire ?

La Journée internationale du pardon aura lieu le 18 septembre 2020 et à cette occasion, Laurence Latour proposera un atelier en ligne " PROCESSUS COLLECTIF DE PARDON " A l'initiative de l'API (Association Pardon International) atelier en ligne à 9h00 ou à 19h30 au tarif réduit de 9 €, à l’occasion de cette journée internationale. Il suffit d’avoir une bonne connexion internet et de se connecter à la plateforme (Zoom ou Go To Meeting)

s’inscrire sur le site : www.laurencelatour.net Formations/ateliers/webinaires Laurence Latour propose des ateliers, stages & webinaires de développement personnel et spirituel. Ces rencontres visent à libérer les croyances et conditionnements qui nous empêchent d’être pleinement nous-même. Processus Collectif de Pardon (atelier ou webinaire) Pardonner, c’est pour s’offrir à soi-même Amour et Liberté. Naître à Soi pour Être au Monde (stage de 2 jours ou cycle de 6 webinaires) Plongez au coeur de votre Être pour découvrir votre nature véritable au-delà des conditionnements et des croyances limitantes. ​Dans cet espace où tout est UN, prenez conscience que vous faites partie du TOUT ​et que cette universalité se manifeste ​de façon UNIQUE à travers VOUS. ​Qu’avez-vous d’unique à offrir au Monde pour le bien de tous les êtres, y compris de vous-même ? S’Ouvrir à l’Unité par l’Amour (stage de 3 jours en présentiel ou webinaire) Alliant sagesse ancienne et science moderne, ce stage offre une série de processus progressifs qui permettent de dissoudre doucement les voiles des croyances et conditionnements qui dissimulent votre vraie nature — qui masquent QUI VOUS ÊTES, véritablement. Laurence Latour - Le Site

Laurence Latour

Laurence Latour © Tous droits réservés Facilitatrice et Formatrice, spécialisée dans la pratique du Dr Laskow – Guérir par l’Amour et le Pardon. Diplômée à la Faculté de Philosophie, Arts & Lettres. À la fin de ses études, une expérience de mort imminente a chamboulé sa trajectoire. Convaincue depuis lors que nous sommes bien plus que notre corps et notre histoire, Laurence a cherché à intégrer cette nouvelle conscience de l’existence. ​Elle a mis ses compétences rédactionnelles au service d’institutions centrées sur l’humain (dans le secteur des soins de santé et des soins palliatifs) - tout en suivant diverses formations à la relation d’aide. L’envie de s'orienter vers une activité davantage axée sur la présence à soi et à l’autre devenait très vive, mais elle ne trouvait pas la pratique qu'elle cherchait. Sa rencontre avec le Dr Léonard Laskow fut déterminante : l’Holoenergetic ® l’a ramenée à la Source, à l’Amour Inconditionnel ressenti durant son expérience de mort imminente - cet amour infini et transcendant, présent en chacun de nous au-delà du voile des croyances et conditionnements. Emerveillée par la beauté et l’efficacité de cette pratique qui allie si bien la Science et la Spiritualité, elle a d’emblée décidé d’en faire son métier. Chaque séance est un moment de communion et de reliance propice à la guérison des blessures intérieures - tout en douceur. Au-delà de son aspect thérapeutique, l’Holoenergetic ® est aussi une philosophie de Vie, un chemin d’Eveil et d’ouverture du cœur, qu'elle pratique avec une joie infinie et une immense gratitude.

Chaque jour, prenez la vie du bon côté

Sylvie Honoré © Tous droits réservés Du 100% digital… La Vie du bon côté, c’est tous les jours, quand vous le voulez du matin au soir, en PODCAST et dans la bonne humeur sur Vivacite.be, sur auvio, sur spotify, sur votre smartphone ou votre iPhone. C’est partout, tout le temps, où vous le voulez comme vous le voulez ! Sylvie Honoré vous invite à ce rendez-vous Bien Etre et Santé en présence d’experts en développement personnel. La vie du bon côté, c’est aussi un second rendez-vous dans "LA GRANDE FORME" du mercredi au vendredi sur VivaCité.