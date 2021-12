Savoir s’organiser : comment mieux vivre au quotidien et gagner du temps pour vous

Comment bien savoir s'organiser ? Vous vous sentez souvent débordé.e, vous avez du mal à vous organiser. Ne voyez plus le quotidien comme une corvée mais intégrez véritablement l’organisation dans un fonctionnement régulier. Un podcast en compagnie de Stéphanie Bujon, journaliste, et Laurence Einfalt, psychologue.

Vous vous sentez souvent débordé.e ? Vous avez du mal à vous organiser ? Ce nouveau podcast en compagnie Stéphanie BUJON, journaliste et de Laurence EINFALT, psychologue, est fait pour vous !

Que vous travailliez à l’extérieur ou à la maison, que vous soyez parent au foyer, que vous viviez seul ou en couple, qui plus est avec des enfants, les problèmes d’organisation reviennent avec plus ou moins d’acuité. Mais ils restent inévitables.

Pas de panique ! Ne voyez plus le quotidien comme une corvée mais intégrez véritablement l’organisation dans un fonctionnement régulier pour que les moments libres restent ou deviennent des moments de plaisir !

Organiser mon temps Le temps est le bien le plus précieux de tout chef de famille. Le gérer relève de sa compétence la plus importante ! Pour vous permettre de mieux maîtriser vos journées, vous devez découvrir une nouvelle amie : l’habitude. Elle est à inclure à votre vie quotidienne et de façon régulière. Ce que vous considériez jusqu’à présent comme une tâche inintéressante, comme par exemple le repassage, pourrait se faire tout écoutant une émission ou un podcast que vous aimez.

Ce qui bouleverse votre planning : oublis, interruptions et procrastination Quand vous constatez le soir que vous n’avez pas fait quelque chose, en général, c’est parce que vous avez reporté à plus tard ou préféré faire autre chose à la place ou vous avez été interrompu·e ou simplement...Vous avez oublié. La procrastination (remettre les chose à plus tard) rend ultérieurement ces mêmes actions urgentes.

Ranger, ranger, ranger Comment trouver ses affaires avant de les avoir perdues Trouver une place pour chaque chose est un casse-tête, que ce soit dans un studio ou dans une maison de douze pièces. Comment savoir ce qu’il faut garder ? Où ranger les affaires dont on ne se sert pas tous les jours ? Ranger, à quoi ça sert ? À retrouver ce dont on a besoin, quand on en a besoin, à déléguer et à "dégager le terrain" ! Tu ne garderas chez toi que ce qui est beau ou utile C’est une des lois du rangement. Les objets qui vous entourent doivent vous plaire vraiment ou être utilisés. Rien de plus déprimant que d’être entouré de choses que l’on n’apprécie pas ou qui ne servent à rien. Tout ce qui est laid, trop vieux ou qui ne vous plaît plus, tout ce qui est ébréché, cassé (et irréparable), inutile ou bien en surnombre ne devrait pas vous encombrer. Ces objets-là vous volent un espace.

Gagner du temps en faisant le ménage Pour gagner du temps au ménage, on peut agir de multiples manières en : réduisant l’ampleur de la tâche, limitant les préparatifs du ménage, organisant correctement les tâches entre elles, en évitant les déplacements dans la maison, réduisant la fréquence de la tâche ou en supprimant certaines tâches. Planifier les repas Qu’est-ce qu’on mange ce soir? Apprenez à faire un plan de menus, à trier vos recettes, à cuisiner à l’avance et à faire les courses. Aider les enfants à s’organiser Aider les enfants à maintenir une chambre raisonnablement ordonnée, comme les faire participer aux "corvées", c’est leur rendre service pour plus tard. Si vos enfants n’ont pas l’opportunité tant qu’ils sont jeunes à apprendre à prendre soin de leur environnement, quand vont-ils l’apprendre ? Pour avoir plus de temps à consacrer aux loisirs de votre famille, vous devez aussi déléguer à vos enfants et donc leur apprendre l’autonomie. Aidez-les à se créer leurs propres rituels (ils adorent ça) et à partager en toutes petites étapes tous les grands projets. Il faut que tout ça soit ludique.

Vous avez le droit d’utiliser tous les moyens de gagner du temps et vous n’avez pas à culpabiliser de prendre des raccourcis pour aller à l’endroit où vous voulez aller.

Savoir s'organiser : Un guide complet pour mieux vivre au quotidien et gagner du temps pour vous. Ce guide vous propose des méthodes, des conseils et des astuces pour vous aider à concilier sans peine vos nombreuses obligations, professionnelles et personnelles. Clair, pratique et efficace, il vous permettra de mieux vivre au quotidien, de gagner du temps pour vous et de mettre en place la meilleure organisation possible : celle qui vous convient.

LAURENCE EINFALT est psychologue. Fondatrice de Jara, première agence de coaching en organisation personnelle, elle travaille pour des particuliers et des entreprises.

STÉPHANIE BUJON est journaliste. Elle collabore régulièrement avec plusieurs magazines de presse féminine et parentale.

