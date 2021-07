Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va

Chacun d'entre nous a tendance à considérer que son histoire a commencé à l'instant où il a pris conscience de son existence. Ce serait oublier que la succession des générations qui nous ont précédés a laissé sur nous une empreinte non négligeable dont nous ne pouvons faire l'impasse, car celle-ci est toujours porteuse d'enjeux affectifs, culturels, idéologiques, sociaux et économiques. Les secrets familiaux, nous allons les envisager dans ce podcast. Possédez-vous cet instinct qui vous pousse à questionner vos contemporains, ou pire, ou mieux peut-être, à questionner vos ancêtres, à remonter dans vos racines les plus lointaines ? Pour Pierre Ramaut, l'invité de Sylvie Honoré, plutôt que de psychogénéalogie, il préfère parler de psychanalyse transgénérationnelle car cette discipline, dit-il, se situe dans le champs des transmissions inconscientes...

Etudier l’arbre (psycho)généalogique permet d’y découvrir les individus et les branches en souffrance afin de nous libérer de leurs répercussions néfastes qui se manifestent sous la forme de troubles et de dysfonctionnements divers. L’idée de base est que les traumatismes mentaux se transmettent inconsciemment. Nos soucis (symptômes et dysfonctionnements divers) ne nous viennent pas seulement de nos parents : s'ils nous ont fait souffrir, c'est parce qu’eux-mêmes ont hérité des problèmes laissés en suspens par leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Si les racines sont endommagées, une plante aura du mal à se développer harmonieusement. Quand elles sont pourries, c'est sa survie même qui est menacée. La même chose vaut pour les humains, à une différence près : s'ils arrivent à voir et accepter le triste état de leurs racines, ils pourront se donner les outils nécessaires pour tenter d’y remédier En explorant tous les personnages familiaux et contextuels de l'intérieur, en nous interrogeant sur leurs vies, leurs douleurs et leurs frustrations, nous découvrirons dans quelle mesure celles-ci pèsent sur nous et peuvent conditionner notre bien-être, nos choix de vie et nos comportements, car les conflits refoulés se retrouvent sous forme d’impasses existentielles qui s’actualisent dans chaque aspect de notre vie quotidienne. Pour retrouver l’essentiel de nos potentiels libérés des entraves qui nous aliènent, il est indispensable d’abord de les identifier, de les abolir ensuite et enfin de décider de créer de nouveaux modèles de fonctionnement appropriés à notre personnalité profonde. Le transgénérationnel nous propose donc de démêler les nombreuses déterminations dues à notre passé familial, nous en affranchir et devenir ainsi plus libres de nos choix et de nos actes. Le présent peut transformer le passé et, si nous changeons notre rapport à ce dernier nous avons la possibilité de vivre notre présent autrement : nous devenons alors le sujet d'une histoire dont nous sommes également le produit.

À qui s'adresse l’analyse transgénérationnelle ?

Enquêter sur ses ancêtres peut aider à découvrir de quelle pâte on est fait, de quel potentiel on dispose, et quel genre d'obstacles ou de blocages il va falloir surmonter pour devenir pleinement soi-même. La construction de l'arbre psychogénéalogique est une expérience extrêmement instructive qui devrait être recommandée à tout le monde. Il existe cependant trois catégories de personnes qui pourront en tirer des bénéfices particulièrement importants : Ceux qui ont eu une enfance et une existence difficile pourront reconsidérer leurs griefs vis-à-vis de leurs parents en comprenant les origines des problèmes de leurs ascendants et les raisons de leurs divers manquements.

Ceux qui sont affligés par un mal-être et des comportements inadaptés dont ils ne comprennent pas la cause pourront rechercher les origines de leurs soucis dans l’histoire des aïeuls.

Les passionnés de généalogique trouveront un éclairage riche en sens nouveaux qui enrichira considérablement leurs recherches. La psychanalyse a montré que les manifestations symptomatiques disparaissent lorsque le conflit d’origine, généralement inconscient, est réintégré. Appliquée aux phénomènes transgénérationnels, une même conception fait correspondre les symptômes à des mémoires ancestrales qui ont été clivées, déniées ou refoulées, pour se protéger face à la monstruosité et à l’indicible. L’aliénation réclame donc qu’un verbe, relatif aux vécus non assimilés des générations précédentes, soit rétabli. La simple mise en mot des manques d’intégration pouvant dénouer les conséquences néfastes des héritages transgénérationnels. La thérapie transgénérationnelle offre une chance aux nouvelles générations de se réapproprier des parts psychiques inconscientes méconnues. Est nécessaire pour que les instances inconscientes (comme le rêve par exemple) puissent participer aussi aux processus d’intégration et à la transformation du symptôme en symbole. Le déroulement et les outils d’une analyse transgénérationnelle Dans un premier temps les séances sont animées par un praticien qui utilise le support du Génosociogramme.

Le Génosociogramme, c'est quoi ?

Le Génosociogramme est la représentation graphique du groupe familial établi sur plusieurs générations, qui fait figurer par des symboles les membres de la famille et de nombreuses informations dans l'objectif d'appréhender la nature des liens familiaux ainsi que les dates et les événements significatifs pour le travail d'exploration transgénérationnel. Le Génosociogramme permet de travailler sur la transmission transgénérationnelle (transmission inconsciente) des événements de vie et des traumatismes. Il s'agit d'une sorte d'arbre généalogique qui permet de visualiser l'histoire d'une famille en un seul coup d'œil, le mot famille étant ici pris au sens large. Les proches, amis, événements de vie, historiques et contextuels pouvant y apparaître. La première projection intuitive de l'arbre psychogénéalogique. Dans un premier temps, le consultant inscrit de mémoire et " intuitivement ", sur de grandes feuilles de papier ce qu'il a retenu de son histoire familiale et ce qu'il a perçu des liens entre les différents membres de sa famille. Les oublis possibles, véritables trous dans la mémoire, parleront tout autant que les souvenirs. A ce premier stade du travail, le Génosociogramme permet de repérer les témoins potentiels et d'organiser l'enquête psychogénéalogique qui suivra. L'enquête psychogénéalogique Dans un second temps, le consultant complète son histoire familiale par une enquête en recherchant des témoignages, des documents officiels et les dates importantes. Ce travail doit être mené sur plusieurs générations afin d'établir les liens significatifs entre les événements, les faits, les dates, les âges, les répétitions et les situations. L'Analyse Transgénérationnelle A la suite de l'enquête, l'Analyse Transgénérationnelle consiste à mettre à jour la nature des relations entre les différents membres de la famille, à préciser les règles familiales et les rôles de chacun, à mettre en évidence les deuils non résolus et leurs effets sur les générations suivantes, à établir les répétitions familiales sur plusieurs générations, à mettre en évidence les secrets de famille, les non-dits, etc. Cette analyse graphique qui évolue au fur et à mesure des séances permet au consultant de visualiser ce qui est véhiculé à travers les générations, de comprendre son existence autrement, de déterminer ce qui lui revient en propre, de remanier ses choix de vie et de découvrir aussi ses aïeux à travers leur propre histoire et de les situer ainsi dans une perspective générationnelle.

Pierre Ramaut

Pierre Ramaut © Tous droits réservés Psychanalyste, psychanalyste transgénérationnel et sophrologue. Créateur de plusieurs outils innovants dans le champ de la santé mentale et du développement personnel : Généasens, Commemoria et Waystobe. Créateur et accompagnateur de " Marcher pour progresser " et d’un cycle de découverte du chamanisme mondial en lien avec le transgénérationnel : " Découvertes en terres chamanes ". Il est le fondateur de Généasens qui est un site de référence spécialisé en psychogénéalogie et d’une startup dans le but de développer un premier logiciel spécifique de psychogénéalogie et divers outils informatiques dédiés au champ de la mémoire et de la santé mentale individuelle et collective, dont notamment Commemoria, qui est une application destinée à la transmission des récits de vie, à l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer, de la fin de vie, des funérailles, et du processus de deuil. Pierre Ramaut organise prochainement deux séminaires : Mercredi 29 septembre 2021 : Projection débat "De fils en aiguilles – Le transgénérationnel"

: Projection débat "De fils en aiguilles – Le transgénérationnel" Samedi 9 octobre 2021 : Découverte de l’application Commemoria dans le cadre de l'analyse transgénérationnelle Pour plus d'infos, rendez-vous sur Agenda — Geneasens

