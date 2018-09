S'inquiéter pour quoi faire ?

On peut estimer que l’inquiétude représente dans notre société moderne un accélérateur de stress très important. On s’inquiète de tout et de rien. On en paie parfois le prix fort cher. Carine Radoux va vous donner des exercices pour réguler l’inquiétude et la diminuer... Est-il normal de s’inquiéter ? Quand cela devient-il problématique ? Les inquiétudes peuvent-elles être contrôlées ou résolues ? L’inquiétude est-elle héréditaire ? Comment faites-vous pour vous dominer ?