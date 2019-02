Réveiller le désir pour plus de plaisir !

Alexandre Bacros, sexologue et hypnothérapeute, rappelle le fonctionnement de la femme et de l’homme en termes de désir. Il insiste sur l'importance de se "connaître" pour pouvoir se reconnaître. Il explique le rôle de l'image corporelle, parle du développement de la sexualité personnelle et donne des conseils pour relancer le désir et surtout l'entretenir ! Notre invité suggère aux hommes des outils pour aider leur compagne à retrouver le désir.