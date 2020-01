Retrouver sens et harmonie grâce au "QuiOui"

"QuiOui" permet de me questionner sur mes différents rôles ; celui de maman, d’épouse, de femme seule pour entrevoir un engagement et les petits pas que je vais faire pour reprendre confiance, pour aller de l’avant.

Exactement, ce qu’Anne-France Wéry et Bénédicte Etienne recherchent et proposent aux joueurs.

La Métaphore de "QuiOui " est le Kiwi écrit de cette façon. C’est un fruit mais aussi et surtout un petit oiseau, emblème de la Nouvelle Zélande. Il ne vole pas, il vit au sol et se déplace de petits pas en petits pas.

On se questionne à partir de 7 jeux de cartes selon les 7 chakras. On aborde ainsi des questionnements sur nos motivations, notre communication, notre manière de faire confiance,…

On crée ainsi son chemin d’engagement grâce aux cartes, aux pions et à l’hédo Master; le facilitateur de parole.

- le chakra racine… Ce qui me permet d’être sur mes deux pieds, tout ce qui me donne la possibilité d’être debout ; ma volonté, ma détermination.

Anne-France Wery – Hédo Coaching/"QuiOui"

Anne-France Wery a fondé son école d’Hédo-Coach, active en Belgique mais aussi à l’international, dans son enthousiasme de transmettre et de partager, afin que chacun consolide et retrouve cohérence et sens dans la fluidité. Conférencière, chroniqueuse, auteure du livre “En quête de sens et d’Harmonie” – Croire en soi, s’ouvrir aux autres, prendre sa place grâce à l’hedoperformance”.

Anne-France propose un accompagnement en profondeur. L’objectif ? Nous aligner sur notre motivation authentique et consolider la cohérence, renforcer le sens, ouvrir de nouveaux modes de perception, de connexions, d’inspiration, d’énergies émotionnelles dans toute notre façon d’être.

QuiOui / Le parcours d' Hédo coaching

"Le jeu est un des fils conducteur du parcours pour aligner nos énergies et aller vers nos projets de Vies. Le parcours s’adresse à un large public : manager, personne travaillant dans la relation d’aide, enseignant, médecin, ou personnes en transition de vie et quête de sens".

