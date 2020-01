Résoudre les conflits au sein de la famille

Psychothérapeute, analyste transactionnel TSTA, superviseur enseignant et superviseur certifié par l’Association Européenne d’Analyse Transactionnelle, chargé d’enseignement clinique à la Faculté de Médecine, expert près la Cour d’Appel de Nîmes et Formateur ponctuel au sein de "Parents Conscients". Autant d' Expertise pour nous aider à transcender les conflits du bon côté.

Le but d’un conflit ne doit pas être la victoire, mais l’amélioration.

La plupart d’entre nous aimerait vivre dans un monde sans conflit, vécu comme une perte d’énergie voire une cause d’épuisement. Or, les conflits sont d’excellentes opportunités d’ouvrir sa personnalité aux autres et au monde et de connaître ses propres limites. Les conflits sont réellement des désaccords, des oppositions. C’est la manière dont ils vont être gérés qui va faire qu’ils vont être vus positivement ou négativement.

Une vie sans conflit, sans affrontement serait sans doute fusionnelle, ce qui laisse présager de la violence. Mais les conflits demandent à être canalisés, verbalisés, symbolisés et finalement dépassés. Ces conflits sont donc paradoxalement nécessaires pour une vie harmonieuse.

Les conflits au sein de la famille, qu’elle soit recomposée ou pas ont leur propre territoire et leurs propres caractéristiques.

Le Dr Christophe Marx abordera, dans son atelier, les différents conflits que l’on peut rencontrer en famille, quels en sont les pièges mais surtout les solutions.

Au travers de quelques brefs exposés et d’outils théoriques, d’illustrations de cas vécus, d’études des situations apportées par les participants et enfin de réflexion en sous-groupe, de témoignages, il nous aidera à clarifier notamment les inconvénients des conflits intra-familiaux, mais aussi leurs avantages!