VBC BEST OF 31/12 ...Etre heureux au travail, oui c'est possible ! - © FlamingoImages - Getty Images/iStockphoto

Reprendre positivement le travail ! - La vie du bon côté - 31/12/2019 Sylvie HONORE // Griet Deca, elle est Chief Happiness, autrement dit elle aide les entreprises à transformer leurs « absents » en collègues productifs, résilients et heureux ! Et surtout, elle organise la 2ème édition de la Semaine du Bonheur au travail et elle fait appel aux entreprises pour organiser des activités qui augmentent le bonheur au travail…