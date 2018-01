Nathalie Martin est coach en éveil de conscience. Elle accompagne ceux et celles qui veulent redonner du sens à leur vie. Elle anime également des ateliers et des conférences dans toute la francophonie. http://nathallie-martin.com

Ce livre donne de l'espoir à ceux qui traversent une période difficile et qui pensent qu'ils ne pourront plus être heureux.

Le livre en résumé...

Relève-toi, la vie t'appelle ! - © Tous droits réservés

" Je vivais dans l’illusion de contrôler ma vie. Mon réveil a été d’une grande violence, quand la mort a frappé à ma porte, j’ai eu le sentiment d’être prise dans un cyclone, où je ne maîtrisais pas même mes propres réactions ".

Vous traversez une période difficile et il vous arrive :

• de penser que vous ne pourrez plus jamais être heureux(se) et que rien ne sera plus jamais comme avant ?

• de vous sentir impuissant(e), d’avoir l’impression de ne rien contrôler ?

• de ressentir comme une blessure qui ne guérit pas ?

Et s’il était possible de sortir de ce chaos ?

Et si, derrière toute cette souffrance, se cachait une opportunité de grandir ?

C’est l’espoir que nous offre ce livre.