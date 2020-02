Reiki : le soin du corps et de l’esprit grâce à l’Energie Universelle

Sylvie HONORE // Sylvie reçoit Salvatore Rindone, Coach, formateur en développement personnel, Maitre enseignant Reiki Usui. Quand des personnes viennent le voir, il leur explique et il prend le temps de leur expliquer ce qui va se passer... Actuellement, nos corps sont vidés ou coupés de leur énergie ! Nous ne sommes pas des guérisseurs, dit-il, ni des magnétiseurs, on ne parle pas de magnétisme mais bien d’énergie…

Sylvie Honoré reçoit Salvatore Rindone, Coach, formateur en développement personnel, Maître enseignant Reiki Usui. Quand des personnes viennent le voir, il prend le temps de leur expliquer ce qui va se passer... Actuellement, nos corps sont vidés ou coupés de leur énergie ! Nous ne sommes pas des guérisseurs, dit-il, ni des magnétiseurs, on ne parle pas de magnétisme mais bien d’énergie…

Qu'est-ce que le Reiki ?

Le Reiki, désigne une pratique de soins non conventionnelle ayant vu le jour au Japon et mise en forme par Mikao Usui au début des années 1900. Elle est la contraction de deux termes japonais : Rei (universel) et Ki (énergie vitale). " Expliquer à quelqu’un ce qu’est le Reiki revient à peu près à essayer de lui décrire l’arôme d’une fleur exotique qu’il n’a jamais vue et dont il n’a jamais entendu parler. " Klaudia Hochh Le Reiki Agit sur le stress, le sommeil, le plan mental et émotionnel

Il renforce le système immunitaire, développe la connaissance de soi

Il lève les blocages et libère les sentiments refoulés Lors d'une séance de Reiki, qui dure environ une heure, la personne s'allonge sur une table de massage sans se dévêtir. Le praticien place ses mains d'abord sur la tête, puis au-dessus du torse et du dos. Ses mains ne touchent que légèrement le patient, voire pas du tout. Dès le début de la séance, le praticien est en connexion avec l'énergie universelle ce qui permet de détendre la personne et de la faire entrer dans un état de relaxation. Le Reiki est un véritable travail d'accompagnement. Les praticiens peuvent aider à lutter contre le stress ou des douleurs psychosomatiques. Mais les maîtres praticiens peuvent répondre à des demandes plus profondes, plus émotionnelles du receveur. Lorsque l'on souffre de douleurs diverses et que ce n'est pas médical, il y a de fortes chances que cela soit psychosomatique.

Le Reiki dans les hôpitaux

Aujourd’hui, répondant à une demande de plus en plus forte du public mais aussi des professionnels de la santé et des chercheurs scientifiques, près de la moitié des hôpitaux des Etats-Unis ont des Centres de médecines complémentaires et alternatives qui proposent des soins de Reiki ainsi que d’autres médecines alternatives. Le Reiki est également reconnu et pratiqué à l'Hôpital en Allemagne.

