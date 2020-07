Réconciliez-vous avec votre assiette et votre silhouette

C'est le but du guide de Geneviève Mahin , psychothérapeute : elle propose des pistes pour identifier vos freins à l'amincissement, de nouvelles perspectives pour en finir avec vos compulsions, des outils pour apaiser vos émotions et un processus pour changer définitivement votre relation à l'alimentation . Vous y trouverez aussi 50 recettes faciles et gourmandes, sans lait ni gluten, ainsi qu'un accès à ses cours de cuisine pour les réaliser sans prise de tête.

Vous avez testé plusieurs régimes mais ceux-ci n'ont jamais été concluants ou vous avez repris du poids par après ? Sylvie Honoré a reçu Geneviève Mahin, psychothérapeute et nutrithérapeute qui a sorti son guide Mon assiette et moi : comment apaiser ma relation à l'alimentation pour vous éclaircir sur le sujet.

L'alimentation ce n'est pas une question de volonté et ce n'est pas une question de restriction calorique, c'est bien plus global que cela.

Le régime doit donc être appréhendé en fonction de soir. Geneviève Mahin assure : "Il faut faire la différence entre un régime hypocalorique stricte et un mode alimentaire qui va vers une alimentation saine. Il est évident que pour être en bonne santé et avoir un poids équilibre il est important d'avoir une alimentation équilibrée, variée . Mais très souvent, on peut voir dans toutes sortes de ressources que pour diminuer son poids, il faut diminuer sa ration calorique mais c'est beaucoup plus complexe que cela. Quand on diminue cette ration on entraîne une série de conséquences qui peuvent avoir l'effet inverse".

Elle relève que bien souvent, lorsque l'on tente un régime, des pans de l'alimentation sont totalement ignorés : "Quel que soit le domaine, que ce soit la nutrition ou les émotions, on n'a pas toutes les réponses. C'est à chacune de vraiment chercher et picorer ce qui lui convient. Je mets souvent en garde contre les discours généralistes parce que cela fait souvent plus de mal que de bien".

L'idée principale à intégrer de ce guide est la suivante : on a chacun une relation à l'alimentation qui nous est propre et différente, "qui nous suit depuis notre naissance jusqu'à la fin de notre vie" indique Geneviève Mahin .

Outre le contenu de son assiette, les facteurs qui influent sur le poids sont le sommeil, la santé intestinale, le stress, ou encore l'activité physique. "On pense que quand on n'arrive pas à perdre du poids c'est soit parce que l'on manque de volonté ou qu'on ne mange pas les bons ingrédients. Mais parfois, c'est simplement parce que le corps ne fonctionne pas comme il devrait, parce qu'il y a un déséquilibre quelque part, un dysfonctionnement. Si on ne va pas voir de ce côté-là on peut mettre beaucoup d'énergie à travailler sur son assiette, et on n'a pas les résultats que l'on désire" prévient-elle. Il est donc important, et Geneviève le recommande, d' être suivi par son médecin pour tous ces facteurs.

Il est dès lors important de ne pas distinguer de 'bons' ou 'mauvais' aliments. C'est la consommation que l'on en fait qui importe. Les facteurs qui influencent la prise de poids ne sont ainsi pas que le fait de manger trop ou mal. Geneviève Mahin sépare ces différents facteurs en trois 'colimaçons' dans son livre Mon assiette et moi : comment apaiser ma relation à l'alimentation : le corps et l'assiette , l'accueil des émotions , changer ses comportements et conditionnements .

Équilibrer, pas bannir une alimentation

Réconciliez-vous avec votre assiette et votre silhouette - © 10'000 Hours - Getty Images

Réconciliez-vous avec votre assiette et votre silhouette - © Karl Tapales - Getty Images

Le bon équilibre alimentaire passe par l'équilibre des macro-nutriments comme les protéines et glucides. Celui-ci se trouve naturellement dans nos besoins mais pour les personnes qui ont eu une relation difficile avec l'alimentation, Geneviève donne des conseils dans son livre pour rééquilibrer lentement son alimentation pour identifier la faim, la satiété et le rassasiement.

Contrairement aux croyances, les protides sont importants pour la perte de poids, il faut uniquement "un équilibre entre protéines animales et végétales, les première sont acidifiantes et le secondes contiennent beaucoup de glucides". Celui-ci se règle selon la chronobiologie nutritionnelle, soit selon les moments de la journée : le matin gras et salé, l'après-midi vers plus du sucré "pour défatiguer l'organisme et le sucre permettra aussi aux bons acides aminés de passer la barrière du cerveau et d'amener de la sérotonine, un neuro-médiateur qui amène le calme, la sérénité, le bien-être" précise Geneviève.

Le constat est identique pour les graisses car il existe "différentes sortes d'acides gras et de manières de les utiliser : on va privilégier les Omega 3 et prendre les matières grasses crues et ne pas les cuire".

Pour garder le gras nécessaire, Geneviève Mahin conseille des modes de cuisson bien précis. "Choisir des ingrédients bruts et frais c'est important mais si on les abîme avec la cuisson cela ne sert pas à grand chose. Je conseille d'avoir une cuisson plutôt douce, en dessous de 100 degrés : une cuisson vapeur pour les légumes, une cuisson au four en-dessous de 100 degrés recouvert avec un papier sulfurisé pour la viande le poisson, et les légumineuses et céréales, je vais les faire tremper et les faire cuire soit à l'eau soit à la vapeur" recommande-t-elle.