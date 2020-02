Rebouteux et médecine alternative allègent-ils notre pharmacie ? C'est le livre que nous présente Sylvie Honoré , dans ce podcast, en compagnie de son auteur Philippe Carrozza. Une nouvelle enquête inédite et surprenante chez les rebouteux, bioénergéticiens, Hypnothérapeutes, Maîtres Reiki, Sophrologues, Sylvothérapeute, Chaman aux Editions Weyrich.

Philippe Carrozza adore explorer les "voies parallèles" de personnes ou d’univers sortant de la démarche cartésienne. Et de se poser entre autres cette question. "Qui sont ces personnes, jeunes ou vieilles dont la liste des interventions est impressionnante, qui soulagent d’un seul coup de fil une brûlure, un mal de dents, une sciatique, un zona ? Qui ne se font pas payer et ne supportent pas la publicité"?

Magnétiseurs, coupeurs de feu, rebouteux, faiseurs de secrets... Ils suscitent une part de mystère et de fascination. On les regroupe souvent sous le terme de "guérisseurs". Ils interviennent dans un cadre particulier. Ce ne sont bien sûr pas des médecins et ils n'interfèrent pas avec le traitement des patients, mais ils s'estiment capable de les accompagner pour soulager certaines douleurs physiques et apporter un apaisement.

Les magnétiseurs veillent "à la bonne circulation des courants énergétiques dans le corps".

Lors d'une séance de magnétisme, le magnétiseur utilise plusieurs techniques, en fonction des besoins des patients, qui peuvent être l'imposition des mains, le souffle, les passes magnétiques, l'effleurement ou la friction, qui permettraient de faire circuler l'énergie dans le corps. Et c'est la réharmonisation des énergies qui serait capable de soulager les douleurs.

À ce jour, aucune étude scientifique ne démontre les effets du magnétisme. Mais ceux qui y ont recours y trouvent souvent leur compte.