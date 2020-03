La vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille mais bien un parcours parsemé d’embûches qui aident aussi à grandir. Chaque expérience peut ainsi se constituer en une leçon de vie, en opportunité réelle pour s’élever. Comment se tourner vers cette résilience, comment rebondir après un passé difficile ? C’est ce que nous proposent de décortiquer avec nous de nombreux experts qui, de par leur propre expérience, portent un nouveau regard sur la vie… du bon côté. A travers de quelques bulles podcasts proposées dès ce lundi, c’est cette thématique constructive qui alimentera notre Etre au fil des jours. Les experts de la semaine :

Géraldine de Radiguez – " le funambule libéré " Rebondir après un passé difficile, ils l'ont fait ! - © Tous droits réservés Un livre inspiré d’un fait réel. C’est l’histoire d’un homme, Nathan qui a eu un accident grave. Il tombe dans le coma. À son réveil, il ne se souvient de rien. Il a beaucoup de colère, de deuil et de souffrance en lui. Nathan va vivre alors un chemin de libération intérieure pour le mener vers plus de paix et de possibilités. L’auteure aborde de façon unique la gestion de l’infirmité, l’utilité des crises et comment se reconstruire. Elle illustre aussi comment se libérer de nos croyances, de nos perceptions limitantes, de notre prison intérieure pour acquérir plus de choix et de sérénité.

Sébastien Collet, Expert en potentiel humain Rebondir après un passé difficile, ils l'ont fait ! - © Flavio Coelho - Getty Images Il organise des conférences pour inspirer les individus, les entreprises et les organisations à éveiller leur plein potentiel pour le transformer en performance exceptionnelle. Comment fait-on pour émerger le meilleur de soi-même quand on est passés par des épreuves extrêmement pénibles ? Où va-t-on chercher la force de rebondir ? Oser écouter sa voix intérieure, c’est revenir à son " essence ", celle-là même qui ne nous a jamais quitté même quand on traverse un tunnel des plus sombres.

Dominique Monami, coach mental dans l’univers de l’entreprise et du sport depuis plus de 14 ans. Rebondir après un passé difficile, ils l'ont fait ! - © Tous droits réservés Son parcours de sportive de haut niveau lui permet d’accompagner des sportifs de haut niveau et des entrepreneurs ainsi que leurs équipes. Mental Coach chez Better Minds at Work et bien entendu, première belge dans le Top 10 du tennis mondial dans les années 90, Dominique nous explique comment se positionner face à un échec dans sa vie professionnelle comme si on était sur un cours de tennis. La résilience mentale, c’est son terrain de jeu d’experte.

Caroline DUCHÊNE – Accompagnatrice en création et gestion d’entreprise Rebondir après un passé difficile, ils l'ont fait ! - © http://www.carolineduchene.com/fr/contact Caroline DUCHÊNE est aussi formatrice – conférencière. Comment se reconstruire professionnellement ? Comment continuer à faire confiance à un employeur ? Comment devenir indépendant, avec tous les défis que cela peut comporter ? En étant aligné avec vos propres valeurs et en créant sur base de vos motivations profondes et de vos talents, vous consolidez les fondations de votre future entreprise et vous trouverez l’énergie pour avancer. C’est également ainsi que vous pourrez faire les choses avec sens, et a fortiori faire des choses qui feront sens pour vos clients. Etre bien entouré, renforcer la confiance en soi,… Caroline partagera son expertise pour se reconstruire du bon côté.

MYRIAM KEYZER – "Otage du silence" Rebondir après un passé difficile, ils l'ont fait ! - © Tous droits réservés Issue d’une lignée d’orateurs et de philosophes, MYRIAM KEYZER, connue sous le nom de Porteur de Flambeau est de la trempe des survivants. Ayant grandi dans un contexte de captivité, tout de son être fut pillé. Un grand vide balaya toute sa vie. Otage du silence : profondément inspirant et bouleversant, voilà le périple d’une fillette, sacrifiée à un culte secret et clandestin à l’âge de 2 ans. Traquée, brisée dans son intégrité la plus profonde, cette petite vivace nous entraîne dans ses 20 ans de captivité, véritable camp de concentration. Elle explique Comment elle a réussi à s’évader de cette prison physique et comment, progressivement, elle se libère jour après jour des réminiscences qui l’ont tenue en otage. Un témoignage poignant qui invite cependant à reprendre la vie du bon côté.

