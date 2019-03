Quels sont les lieux différents et les positions possibles pour accoucher ?

Que pensez-vous de donner la vie chez vous, dans les maisons de naissance ou encore dans l’eau ? Accoucher allongée sur le dos n’est pas la seule possibilité ! D'autres positions plus confortables et mieux adaptées aux différentes phases du travail, font leur apparition dans les salles de naissance. Florence Guiot et Bénédicte de Thysebaert expliquent que la bonne position pour donner naissance à votre bébé, ce sera celle où vous vous sentirez le plus à l’aise.