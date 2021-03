Quelle est la clé de la réussite ?

La clé de la réussite est un centre de consultations pluridisciplinaires où l'accent est mis tout particulièrement sur la prise en charge des enfants et des adolescents par des professionnels de la santé. L'équipe accompagne également les adultes. Une multitude de techniques sont proposées dans un même lieu afin de pouvoir bénéficier d'une prise en charge personnalisée et adaptée.

Valérie Raulier est la Fondatrice et coordinatrice du cabinet La clé de la réussite qui a vu le jour le 1er octobre 2019 et qui compte aujourd'hui 9 spécialites.

Neuropsychologue - psychologue depuis 12 ans, ayant travaillé pendant plus de 10 ans dans le système hospitalier notamment, Valérie Raulier a souhaité monter un cabinet pluridisciplinaire où il y aurait un échange et un travail entre les divers spécialistes. Un entre-deux entre le cabinet privé et le travail hospitalier. Un entre-deux où il y aurait une collaboration et éviter le côté aseptisé des hôpitaux.

Ce projet ayant pour but également la prise en charge et le mieux être de l'enfant, elle souhaitait donc un lieu agréable, convivial où l'enfant se sentirait à l'aise avec la ou les personnes qui le prendrai(en)t en charge.