Quel est le rôle du beau-père et sa place dans la famille recomposée ?

Dans certains cas, l’arrivée d’un beau-père est une aubaine pour le jeune, dans la mesure où celui-ci représente "un lien d’attachement en plus", une personne supplémentaire sur laquelle compter et un adulte pour le valoriser. La place du nouveau venu est-elle pour autant simple à acquérir ? L’accepter dans la cellule familiale n’implique pas automatiquement le fait de lui réserver un espace…

Et là, une distinction s’opère entre le rôle éventuel d’un beau-père et celui d’une belle-mère "dont la place et le rôle sont plus facilement repérables". Celle-ci s’investit généralement dans des tâches pratiques et récurrentes, qui la rendent, en quelque sorte, incontournable.

Dans une société de plus en plus matriarcale, la place du beau-père dépend de la manière dont la mère légitime sa place, lui donne un rôle de père symbolique. Si l’attribution est liée au bon vouloir de la mère, elle n’est pas seule en cause. L’immersion dans un autre univers relationnel suppose une implication réelle et un investissement personnel de l’adulte, guidé par l’attention portée aux besoins des uns et des autres. Il y va d’une forme de prise de responsabilité. Les enfants doivent être apprivoisés. Il faut de la patience, ne pas s’imposer avec ses règles. C’est une question de finesse, de subtilité, de rentrer à pas discrets dans la vie familiale. Il faut aussi prendre le temps de penser les choses, pour marier deux cultures familiales et respecter l’enfant dans son lien parental. Or le couple plongé dans une lune de miel a rarement l’envie de s’interroger sur les fondamentaux de la nouvelle composition familiale.