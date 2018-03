Quel est l'impact des manipulateurs sur leurs victimes ?

Quel que soit le milieu dans lequel on côtoie un manipulateur, les dégâts sont les mêmes : confondre son identité et celle des autres, ne plus avoir d’estime de soi. On devient un adulte qui se plie en quatre pour les autres, parce que fiable, digne de confiance. Il est difficile de croire en l’amour après une relation avec un manipulateur. Lorsqu'on a affaire à un collègue ou à un chef manipulateur, le burn-out n’est jamais loin. Voyons avec Julie Arcoulin comment s’en sortir ?