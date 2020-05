Une étude a été réalisée sur ce questionnement par L’Institut de Recherches en Sciences Psychologiques de l’UCLouvain. Julie Delhaye, psychologue et sexologue nous offre son décryptage sur cette enquête et nous ouvre le champ de possibles pour prendre, en tout temps et toutes circonstances, la vie du bon côté.

Le COVID19 a-t-il eu un impact sur la prévalence du Burn-Out Parental ?

Quel est l'effet de la crise du coronavirus et du confinement sur les parents ?

L’Institut de Recherches en Sciences Psychologiques de l’UCLouvain a sondé 1300 parents belges francophones. L’enquête est menée en parallèle dans de très nombreux pays du monde grâce au consortium " International Investigation of Parental Burnout (IIPB) ".

Le COVID19 a-t-il eu un impact sur la prévalence du BP ?

Grâce aux recherches menées par l’IIPB, nous connaissions déjà la prévalence (instantanée) du Burnout Parental (BP) dans 40 pays à travers le monde (mesurée en 2018-2019 avant la crise COVID19). La crise sanitaire et les mesures de confinement ont-elles changé la donne ?

Les résultats montrent que la prévalence du BP n’a pas changé. Nous avions 8.1% de parents en burn-out avant la crise sanitaire et 7.6% des parents sont actuellement en burn-out (7.9% de mères et 4.7% de pères). La crise sanitaire et le confinement n’ont donc pas eu un impact délétère sur tous les parents.

En analysant ces données d’un peu plus près, on remarque que pour 30% des pères et 36% des mères, la crise sanitaire et le confinement ont été une opportunité. Pour ces parents, le niveau de BP a diminué : il y a moins de charge mentale (pas d’activités extrascolaires à gérer, pas de déplacements pour emmener les enfants à l’école ou à leurs activités, pas de sorties des ados, pas de copains à gérer, pas besoin de penser aux sacs de piscine ou de gym,…), les parents en ont profité pour faire des choses qu’ils souhaitaient faire depuis longtemps (repeindre la maison, jardiner, bricoler….) et ont saisi la chance de passer plus de temps de qualité avec leurs enfants puisqu’ils devaient moins " courir partout ", etc..

À l’inverse, la crise sanitaire et le confinement ont engendré plus de stress chez 15% des pères et 20% des mères. Pour ceux-ci, les symptômes du BP ont augmenté.

Qui sont les parents pour qui la crise sanitaire et le confinement ont augmenté le risque de BP ?

Quels sont les facteurs de risque ?

Afin de répondre à cette question, de très nombreux critères " objectifs " à propos des mesures de confinement ont été évalués :

Le parent est-il confiné ? Si oui, depuis combien de jours/semaines ? Avec combien d’enfants le parent est-il confiné à la maison ? Combien d’heures par jour le parent passe-t-il avec ses enfants pendant la période de confinement (ce nombre d’heures a-t-il augmenté par rapport à la situation avant COVID) ? Quel âge ont les enfants ? Ces enfants ont-ils des besoins spécifiques ? Ces enfants sont-ils autonomes ou requièrent-ils une attention constante (ex. Parce qu’ils sont très jeunes) ? Le parent doit-il gérer le travail scolaire des enfants ? Le parent est-il en couple ou en situation de monoparentalité ? Le partenaire/conjoint est-il confiné ? Quelle est la surface habitable de la maison ? La famille dispose-t-elle d’un jardin ? La maison est-elle située dans un milieu rural ou urbain ? La crise sanitaire a-t-elle un impact financier sur la famille ? Le parent doit-il faire du télétravail et si oui, sa charge de travail a-t-elle augmenté/diminué ? Le partenaire/conjoint doit-il faire du télétravail et si oui, sa charge de travail a-t-elle augmenté/diminué ? Le partage des tâches avec le partenaire/conjoint a-t-il été adapté durant le confinement ?

À côté de tous ces critères objectifs, nous avons évalué l’impact subjectif de la crise sanitaire et du confinement sur les parents, à partir de deux questions :

Quand vous pensez à la crise du coronavirus, dans quelle mesure avez-vous l’impression que celle-ci a eu un impact positif sur votre parentalité et vos comportements vis-à-vis de vos enfants (ex. plus de temps de qualité, plus de contact) ?

Quand vous pensez à la crise du coronavirus, dans quelle mesure avez-vous l’impression que celle-ci a eu un impact négatif sur votre parentalité et vos comportements vis-à-vis de vos enfants (ex. plus de conflits, moins de temps de qualité) ?

En dehors de la crise sanitaire, les critères objectifs ne prédisent que très faiblement le BP et ses conséquences (en particulier la négligence et la violence à l’égard des enfants). En d’autres termes, il n’y a pas de profil de parent à risque de BP (Il est par exemple erroné de penser que le BP est l’apanage des mères en situation de monoparentalité ou des parents précarisés). Nous avions imaginé que ces variables sociodémographiques puissent prendre soudain plus d’importance dans le cadre de la crise sanitaire. Par exemple, si la surface habitable de la maison ne prédit habituellement pas le BP, elle pourrait être déterminante en situation de confinement !

Les résultats montrent qu’il n’en est rien ! Les critères objectifs ne prédisent que très faiblement le BP (ainsi que la négligence et la violence à l’égard des enfants), même en situation de confinement !

Les seuls critères objectifs qui ont une importance (relativement faible au demeurant) sont les suivants :

- Être confiné avec des enfants peu autonomes qui requièrent une attention constante,

- Être confiné avec des enfants de moins de 4 ans OU avec des grands ados/jeunes adultes (15-19 et > 19 ans),

- Être confiné avec des enfants à besoins spécifiques (handicap, hyperactivité, etc.),

- Être en situation de télétravail mais seulement si la charge de travail a fortement augmenté

- Ne pas avoir d’emploi (la situation des mères/pères au foyer a changé négativement puisqu’ils ne disposent plus de temps pour eux pendant que les enfants sont à l’école). En revanche, avoir un emploi mais être en pause car l’emploi ne peut être effectué à distance (ex, installateur de panneaux photovoltaïques ; guichetier.e) est un facteur de protection du PB car le confinement donne à ces employés l’occasion de " souffler ".

Si les critères objectifs ne prédisent que très modestement le BP et ses conséquences (négligence et violence envers les enfants), il en va tout autrement des perceptions subjectives du parent. La réponse aux deux questions posées prédit en effet très largement le niveau de BP ainsi que la violence à l’égard des enfants !

Peu importent les conditions de confinement objectives, ce qui compte vraiment, c’est le vécu (subjectif) de chaque parent. Quel sens peut-il donner à cette période particulière ? La considère-t-il comme une opportunité ou comme un obstacle à sa parentalité ? Se sent-il un meilleur/moins bon parent dans le contexte du confinement ?

Conclusions :

- La crise sanitaire et le confinement n’impactent pas tous les parents de la même manière : c’est une aubaine pour certains, un cauchemar pour d’autres.

- Le BP peut augmenter dans n’importe quel type de famille et chez n’importe quel parent (où qu’il vive et dans toutes les situations de confinement). C’est d’ailleurs ce que nous constatons sur la ligne SOS Parent : les appelants proviennent de tous les types de milieux et de tous les types de famille.

- Même si leur influence est relativement faible, certaines situations méritent toutefois une attention particulière : le confinement avec des enfants jeunes, à besoins spécifiques ou de jeunes adultes… Ce sont aussi des situations que nous relevons régulièrement sur la ligne SOS Parent. Il en va de même pour les aspects liés au télétravail. Dans le cadre du déconfinement, de nombreux parents sont inquiets de la reprise de leurs activités professionnelles (et donc aussi de la charge de travail) tandis que la plupart des enfants restent confinés et que le soutien de l’entourage reste interdit.

- Ce qui influence vraiment le niveau de BP et la violence envers les enfants qui en résulte, c’est la perception qu’ont les parents de l’impact de la crise sanitaire et du confinement sur leur parentalité !

Ces résultats donnent tout leur sens au soutien/à l’accompagnement psychologique des parents en situation de confinement, dans une optique de prévention. C’est l’objectif que nous avons poursuivi depuis la première semaine de confinement avec la ligne SOS Parent, comme le souligne Julie Delhaye.