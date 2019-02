Que dit de vous votre voiture ?

Comment vous sentez-vous en voiture ? Comment avez-vous choisi votre véhicule ? La voiture est une extension et une expression de soi. Les comportements sur la route sont parfois surprenants et déroutants au propre comme au figuré ! Que dévoile l’agressivité au volant ? Comment sortir de comportements menaçants en voiture et comment réagir si vous en êtes victime ? Marie-Pierre Preud'homme propose des solutions pour sortir phobies de la route et des traumatismes de car jacking, d’accidents !