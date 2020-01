Sylvie HONORE // « Que dire (ou pas) de la sexualité à mes enfants ? », le livre de Georges Nemtchenko. D'un côté, des enfants et des ados qui veulent comprendre. De l'autre, des parents qui cherchent leurs mots et s'interrogent sur l'attitude à adopter face au sujet qu'est la sexualité.

Que dire (ou pas) de la sexualité à mes enfants ? C'est le titre du livre que Sylvie Honoré nous présente aujourd'hui. D'un côté, des enfants et des ados qui veulent comprendre. De l'autre, des parents qui cherchent leurs mots et s'interrogent sur l'attitude à adopter face au sujet qu'est la sexualité. Nos enfants sont exposés à la sexualité partout, sur leurs écrans, sur Internet, dans les publicités et les films. Nous vivons dans un monde où le sexe est présent, pour ne pas dire omniprésent. Alors, au lieu de faire l'autruche, dit l'auteur, Georges Nemtchenko, et d'enfouir la tête dans le sable, il propose aux parents son livre qui les délivrera de leurs hésitations à enfin aborder avec leurs chères têtes blondes les questions qui touchent à la sexualité. Des réponses utiles, pratiques, mais qui évitent totalement l'écueil du simplisme, pour offrir à ce dialogue parents-enfants le plaisir d'échanger, de comprendre, de prendre ses responsabilités et d'être épanouis, tout simplement.

Quand parler de sexualité à son enfant ?

Il n’est jamais trop tôt pour commencer à parler à son enfant de son corps et de sa sexualité. En parler reste difficile et peut encore faire peur de nos jours. S’impliquer ne signifie pas tout partager, le respect de l’intimité des parents, comme des enfants est essentiel… Leur parler de l'importance de l'intimité, de leur corps qui leur appartient, est à considérer également. Nous ne sommes toujours pas prêts à évoquer une réelle éducation à la sexualité (Brigitte Lahaie)

Parler à son enfant de la pornographie avant qu’internet ne le fasse

L’arrivée d’internet a rendu la pornographie accessible aux enfants. Et, tôt ou tard, sans le vouloir, ils se retrouvent confrontés à des contenus pornographiques sur internet. Pour les jeunes enfants ces contenus peuvent être problématiques car ils peuvent survenir de façon inattendue. Il suffit par exemple qu’ils fassent une recherche sur un mot à double sens… Les parents doivent apprendre à leurs enfants à distinguer ce qui est du domaine de la fiction pornographique et de la réalité de la vie amoureuse et sexuelle. C’est d’autant plus nécessaire que certains contenus pornographiques contiennent pas mal de stéréotypes, voire des scènes violentes.

Le témoignage de Sophie Mercier, animatrice EVRAS

Dans ce podcast nous entendrons également le témoignage de Sophie Mercier, animatrice EVRAS (Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle). L'EVRAS consiste à accompagner les enfants, les adolescents(es) et les jeunes adultes et à leur proposer un éveil aux multiples dimensions de leur développement. Sophie Mercier anime des groupes d’enfants en vie affective et sexuelle, dans des écoles à Bruxelles. Cela lui permet de se sentir dans la prévention de la relation, et ce contact la relie à son expérience d’institutrice et de conseillère conjugale et familiale.

Georges Nemtchenko

Georges Nemtchenko est psychothérapeute, formé à la psychologie et à la philosophie sous la férule de grands noms comme Henri Maldiney et Gilles Deleuze. Il poursuit une thèse d'Etat ayant pour objet la colère inexpliquée de l'enfant et les violences intrafamiliales. Sa pensée et ses recherches prennent racine chez Freud, Winnicott, Lacan, Laplance ou Alice Miller. Il exerce la profession de psychothérapeuthe analytique près de Lyon depuis quinze ans. Il condense son expérience de thérapeute dans un ouvrage paru en 2011 chez Robert Laffont : "Fillettes abusées, femmes en souffrance". Il est aussi l'auteur de "Des enfants ? Pour quoi faire ?" (2004) et "Mère-Fille : l'impossible amour" (2017)

