Quand nos émotions nous font souffrir

Nous ne choisissons pas nos émotions, elles s’emparent de nous. Certaines sont douces à vivre ou à peine perceptibles, d’autres nous bouleversent . Lorsqu’elles sont fortes, les émotions nous submergent, nous font perdre pied, nous déstabilisent . Elles sont humaines et instinctives . La volonté de les neutraliser serait dérisoire . Mais quand les émotions deviennent envahissantes , quand elles font obstacle à notre bien-être personnel et relationnel , quand elles surgissent à nos dépens, nous sommes dans l’ hyperémotivité .

Se dire qu’il n’y a pas de solution miracle, on ne guérit pas de soi-même. Parvenir en douceur à ne plus se laisser bouleverser par ses émotions souterraines , devenir attentifs à ce qui nous anime quand nous sommes assaillis par des vagues de peine, de dégoût, de haine.

Se dire qu’il n’y a pas de solution miracle, on ne guérit pas de soi-même. Parvenir en douceur à ne plus se laisser bouleverser par ses émotions souterraines , devenir attentifs à ce qui nous anime quand nous sommes assaillis par des vagues de peine, de dégoût, de haine.

Se dire qu’il n’y a pas de solution miracle, on ne guérit pas de soi-même. Parvenir en douceur à ne plus se laisser bouleverser par ses émotions souterraines , devenir attentifs à ce qui nous anime quand nous sommes assaillis par des vagues de peine, de dégoût, de haine.

Se dire qu’il n’y a pas de solution miracle, on ne guérit pas de soi-même. Parvenir en douceur à ne plus se laisser bouleverser par ses émotions souterraines , devenir attentifs à ce qui nous anime quand nous sommes assaillis par des vagues de peine, de dégoût, de haine.

Se dire qu’il n’y a pas de solution miracle, on ne guérit pas de soi-même. Parvenir en douceur à ne plus se laisser bouleverser par ses émotions souterraines , devenir attentifs à ce qui nous anime quand nous sommes assaillis par des vagues de peine, de dégoût, de haine.

Hyperémotifs éditions Eyrolles © Tous droits réservés

Hyperémotifs – Survivre à la tempête intérieure

Dans cet ouvrage, Virginie Megglé nous permet de repérer ce qui se cache derrière l’hyperémotivité, quelle que soit son origine – une transmission familiale, un traumatisme, une blessure – et d’en saisir les mécanismes. Il sera alors possible de nous libérer de ses manifestations les plus douloureuses, pour identifier les vrais besoins qu’elle masquait, et nous laisser émouvoir autrement.