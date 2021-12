Quand les animaux nous aident à nous reconstruire et nous rendre plus humain. Un podcast qui nous prouve que l’existence nous réserve des moments difficiles, parfois insoutenables mais qu’il est possible pour certains de sublimer le pire en ce qu’il y a de meilleur. Michèle Bourton est l’invitée de ce podcast

Un podcast qui nous prouve que l’existence nous réserve des moments difficiles, parfois insoutenables mais qu’il est possible, pour certain.e.s, de sublimer le pire en ce qu’il y a de meilleur. Michèle Bourton, ancienne enseignante et directrice d’école, est notre invitée.

" La fatalité n’existe pas. La résilience, c’est transformer l’horreur pour en faire quelque chose de magnifique. Il faut tout faire pour être heureux, car c’est en étant empli d’amour qu’on peut le distribuer sans limite". Michèle Bourton

Dès le onzième jour de sa vie, Michèle Bourton est mutilée par sa mère et ne pourra jamais avoir d’enfant. Placée en famille d’accueil, elle retourne au foyer "maternel" à cinq ans et demi. Maltraitance et sévices reprennent sans délai, ils vont durer onze ans. Sa mère l’oblige à dormir dans le froid sur un tas de charbon dans la cave. Là, le miracle se produit...Des chats du quartier la rejoignent, au fond de l’obscurité, et lui donnent amour, chaleur et réconfort. Ils la sauvent. Elle développera même une relation particulière avec eux, jusqu’à comprendre et partager leur langage. "Ils m’acceptent et m’aiment comme je suis : affreuse, sale, bête, méchante, mauvaise. Ce sont les félins qui m’apprennent que je dois tout faire pour que mon âme reste bien accrochée pour ne pas sombrer. Ils m’enseignent la persévérance et l’espoir de grandir".

Handicapée par un tel martyre, elle passe le baccalauréat à l’âge de...Trente-trois ans. Elle devient néanmoins professeure d’histoire-géographie et de français. Mais Michèle prend conscience qu'elle est différente des autres enseignants car tous les élèves sont unanimes pour reconnaître que ses cours sont vivants et qu'elle les fait énormément rire, sans pour autant bâcler le programme officiel. Au contraire, le niveau de la plupart d'entre eux s'améliore constamment. " Faites de votre enfant ou adolescent, un élève heureux " Michèle décide de lier ses deux passions : l’enseignement et les félins. Elle crée, en 2002, l’Association éducative et culturelle Candide. Pédagogie Candide L’école Candide ouvre ses portes en 2013 et accueille des élèves mais aussi 15 chats ! Chaque chat décide vers qui ou où il veut aller selon son humeur. Avec la pédagogie Candide, les élèves apprennent ce qu’un chat aime ou n’aime pas et deviennent plus calmes afin d’avoir un chat sur leurs genoux ! Les résultats de cette pédagogie nouvelle sont extraordinaires : même les enfants déjà abîmés par la vie et le système scolaire commencent à se reconstruire. Cette école durera presque sept ans, avec six rentrées de 2013 à 2019. En quoi la présence des chats a-t-elle été bénéfique dans les classes ? Changements de comportement et progression des résultats scolaires pour tous les enfants

Les chats ont apporté beaucoup de calme et d’apaisement

Les enfants se sentaient utiles : les chats avaient besoin d’eux et les attendaient. Ils ont développé de l’empathie, de la confiance en eux. Au fil du temps, les chats se sont attribué des rôles : chat infirmier, chat consolateur,...

Le pouvoir magique des chats Le ronronnement apparaît dès l’âge de deux jours et se déclenche lors d’un contact de l’animal avec un autre chat, un homme ou un objet. Le son est significatif de relations sociales, avec sa mère mais aussi avec les hommes. Les vertus thérapeutiques du ronronnement ont été découvertes par des scientifiques américains dans les années 1950, de son côté, Jean-Yves Gauchet, revendique la paternité de la "ronronthérapie". Selon ce vétérinaire toulousain, le ronronnement, qui passe par dans notre cerveau, serait comme la "madeleine de Proust" et jouerait un rôle dans la production de sérotonines, la fameuse hormone du bonheur. Le ronronnement de nos petits amis aurait aussi l'effet de booster nos défenses immunitaires. Quand l’organisme lutte contre le stress, le ronronnement du chat nous apaise et la tension artérielle diminue.

A l'école des chats © Editions Louise Courteau A l’école des chats ou quand les animaux nous rendent humains La lumière au milieu des ténèbres. Un témoignage d’espoir et d’émotions unique. Une vie hors norme.

Michèle Bourton © Tous droits réservés Ancienne enseignante et directrice d’école, Michèle Bourton a créé la pédagogie Candide, qui allie apprentissage et présence de chats dans la classe, ou "ronronthérapie". A travers l’ONG Candide International, elle la fait connaître dans le monde entier, jusqu’à l’ONU. Des projets d’école sont en cours de création, en Afrique notamment, dont le Bénin pour commencer. Michèle est aussi auteure-compositrice et interprète.

