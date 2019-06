Qu’est-ce que la communication animale ?

Cette technique s’adresse à ceux qui sont désireux de mieux connaître et comprendre leur animal. Comment augmenter son bien-être grâce à une relation riche et harmonieuse avec lui ? Isabelle Boey, psychothérapeute, communique avec un animal par transmission de pensée. Elle reçoit des images, des sons et des ressentis sur son état physique et émotionnel ! Savez-vous pourquoi vous avez choisi votre animal de compagnie ? Pensez-vous cerner ses besoins et y répondre ? Rendez-vous dès 13h dans La Vie du Bon Côté !