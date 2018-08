Qu’est-ce qu’une école du "Dialogue" ?

L’École du Dialogue de John Rizzo pratique une pédagogie conjuguant joie, amour et exigence. Elle permet aux élèves d’exprimer le meilleur de leur potentiel. L’approche de l’École du Dialogue repose sur un minimum d’explications collectives. En revanche, les élèves s’expliquent la matière entre eux et ainsi développent leurs compétences relationnelles. Ils deviennent naturellement autonomes et empathiques. Et vous, quelle pédagogie innovante connaissez-vous ?