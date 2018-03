Comment mieux se connaître pour mieux se vivre ? Quelles sont nos ressources insoupçonnées ! Que faire ou ne pas faire pour remonter la pente ? Avec Dominique Méan , médecin, et Anne Everard , juriste, abordons les démarches visant à se réconcilier avec notre corps. Est-ce que je vais redevenir un jour comme avant ? Combien de temps dure un burn-out ? Comment repérer les signes d’alerte, les indices qui conduisent au bord du gouffre ?

Prévenir le Burn-Out...

Le Burn-out est la maladie de l'énergie

Burn-out ou dépression ... La dépression est la maladie de la tristesse, on n'a envie de rien. Le Burn-out est la maladie de l'énergie, le corps ne sait plus se mettre en route, il est vidé-épuisé.

Comment mieux se connaitre, comment mieux cerner nos potentiels et nos ressources quand on se sent fragile ? Comment augmenter nos énergies ? Comment travailler l'équilibre de l'énergie ? Comment se régénérer ? ...

Des remèdes au naturel...

A cette saison, nous sommes très nombreux à être fatigués... La première chose à chouchouter, c'est donc notre sommeil et de respecter notre besoin en la matière. Nous sommes 95 % de personnes a avoir besoin d'au moins 8 heures de sommeil par nuit. Vous vous réveiller la nuit ?... offrez-vous une petite méditation, centrez-vous sur votre respiration, vos sensations, le mental et les ruminations se mettront alors sur pause.

Le café, attention danger ! Le café puise dans nos réserves d'énergies et gomme la sensation de fatigue. Il masque nos récepteurs et fausse du coup cet appel au repos dont on aurait besoin.

Les signes annonciateurs... Ils viennent car les hormones de stress sont produites dans le corps et on ne les ramène plus à un niveau neutre. Des maux de tête, des douleurs au bras, à la nuque, ... le mauvais sommeil s'en suit évidemment. Etre à l'écoute de ces signes est essentiel pour maintenir sa vie du bon côté !

Notre invitée nous propose des plantes "adaptogènes" quand on n'est pas en bonne énergie a prendre selon le besoin et le moment de la journée. L' Ashwagandha pour ressourcer l'énergie In du sommeil, l'énergie calme. Pour l'énergie du matin par contre, pour nous booster sans puiser dans nos réserves : Le ginseng, le romarin, ... Ces plantes ont beaucoup de qualité comme celle de moduler la tension artérielle utile, de réguler la température corporelle, sur le système nerveux central, elles sont anti-inflammatoires ...

Ralentir... C'est fondamental de ralentir. Pourquoi avons-nous autant de burn-out aujourd'hui ? On vit plus vite qu'avant. Il faut repartir vers les bonnes bases dans sa vie professionnelle et privée. Laissez du vide dans votre agenda - offrez-vous aussi au boulot une pause respiration avec un petit exercice de cohérence cardiaque.

Prendre son bien en urgence en tous cas est essentiel pour vivre sa vie du bon côté !