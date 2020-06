Prévenir et soigner les douleurs cervicales par l'ostéopathie

Comment prévenir et soigner les douleurs cervicales ? C’est la bulle bien-être et santé que vous propose La vie du bon côté à travers de ce podcast riche d' enseignements inspirés par Ysaline Coomans, ostéopathe.

L’ostéopathie peut, par exemple, apporter un soulagement dans le cas de troubles fonctionnels du système locomoteur (lumbagos, cervicalgies, entorses, douleurs intercostales, tendinites, névralgies), du système digestif (dysphagie, reflux gastro-oesophagien), du système uro-génital (dysparéunies profondes, dysuries), de la sphère ORL et du système respiratoire (sinusites ou bronchites chroniques, vertiges, migraines), à la suite de traumatismes (accidents, chocs, whiplash), dans l’accompagnement de la petite enfance (régurgitations, torticolis, coliques, troubles de l’allaitement), ainsi que dans l’accompagnement de la grossesse et du post-partum.

A l’aide de ses mains, l’ostéopathe va tenter de percevoir de manière précise l’origine des tensions et des blocages au niveau des différents tissus, afin de lever les douleurs. Son champ d’action s’étend donc de la tête aux pieds et concerne l’ensemble de la population : nourrisson, enfant, adolescent, personne adulte, femme enceinte, sportif, personne âgée.

L’ostéopathie : une approche, une philosophie au service de la santé

L’Ostéopathie trouve tout un vivier de définitions sur le Net, ici, c’est Ysaline ostéopathe qui met en lumière pour nous sa vision de cette "philosophie" :

"C’est une approche qui essaie de comprendre le vivant pour mettre cette compréhension au service de la santé".

Les 3 principes clés :

- celui de la globalité : le corps est pris dans son ensemble avec le côté psychologique, mécanique, tous les tissus du corps vont communiquer et sont en relation.

- celui de l’apport sanguin très important : un muscle tendu n’est plus correctement vascularisé, il perd en force, en puissance et cela génère de la gêne, de la douleur, cela ne fonctionne plus comme il le faut.

- L’homéostasie : tout le corps s’autosoigne et s’autoguérit quand on lui en donne l’occasion

L’ostéopathe rétablit ainsi le lien entre toute la structure du corps et crée ce phénomène de guérison.

Les douleurs cervicales : les cervicalgies

La nuque est une zone à risque, une zone fragile. 30 à 50 PERSONNES adultes consultent pour ce mal. Une mauvaise posture exerce une tension sur les épaules mais il y a aussi le stress, le fait de rester devant un ordi toute la journée,… Tout ceci contribue à ces douleurs.

Les cervicalgies proviennent de la mauvaise posture, du stress notamment et prennent différentes formes.

"C’est difficile de mettre des étiquettes car tout est lié, c’est comme un rouage. Une douleur a un endroit peut masquer la véritable origine du mal située alors à un tout autre niveau. C’est là tout le travail subtil de l’ostéopathe".

Il y a des origines musculaires, nerveuses, traumatiques ou encore des phénomènes rhumatismaux. Et c’est souvent un mix de tout cela, il faut éviter de catégoriser.

Il n’est jamais normal d’avoir mal !

Il n’est jamais normal d’avoir mal, malgré l’âge, il y a toujours quelque chose à faire. Il faut réaligner la posture, on peut assouplir en travaillant sur le crâne, le dos, les épaules,… Un corps droit se sent mieux. L’arthrose n’est pas une fatalité du coup, il y a toujours des choses à améliorer. L’âge n’est pas perçu avec son lot de fatalité.

Contre nature

Travailler une journée complète à l’ordinateur est souvent néfaste pour le corps, c’est contre nature. Pour éviter les douleurs de dos et à la nuque, on conseille de se lever toutes les deux heures, de marcher un peu. La table de bureau doit être vraiment adaptée à une bonne posture devant son ordi. Avoir les épaules ouvertes, c’est important car si on s’affaisse vers l’avant, la nuque va faire contre poids et être trop sollicitée. Il faut veiller à avoir des lunettes bien adaptées également, on le néglige souvent. Il faut que les deux branches soient bien parallèles. Autres points importants c’est aussi d' éviter les courants d’air, d’avoir une très bonne literie, un bon oreiller, avoir une soupape pour évacuer le stress.… Et, faire du sport car le corps est fait pour bouger !

En amont ou en aval des consultations chez son ostéopathe, certains s’aideront avec la méthode des électros stimulations. Le paingone par exemple est un appareil qui se base sur cette électro stimulation et qui fait ses preuves. Il est simple d’utilisation, à portée de main. On peut gérer un peu ses douleurs déjà comme cela. On le met sur des points d’acupuncture pour se soulager en amont ou en aval de son rendez-vous chez l’ostéo. C’est un prolongement ou en prévention.