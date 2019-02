Préparez-vous à la naissance en conscience !

Par leur livre, Valériane Gosset et Céline Laloux vous replongent dans votre histoire personnelle de maman. Avez-vous fait confiance à votre corps et à votre instinct au moment de l’accouchement ? Vous êtes-vous reconnectée à votre nature profonde de femme qui sait ce qui est bon pour elle et son bébé ? Le respect du réflexe naturel d’expulsion du corps est plus rentable en termes de temps et d’efficacité. Avez-vous eu confiance en votre capacité de " mettre au monde " ?