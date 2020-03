Prendre La Vie du Bon côté tout en restant chez soi, oui c’est possible. Sylvie Honoré diffusera au fil des jours quelques bulles d’inspiration pour ce "vivre autrement". De nombreux experts santé et Bien-Etre alimenteront les podcasts à venir, dès ce lundi 23 mars, forts de leur expérience singulière pour que l’on prenne la vie du bon côté en nos foyers.

Votre maison vous ressource-t-elle ? Prendre la vie du bon côté chez Soi, mode d'emploi - © Paula Danilse - Getty Images Comment rester serein face au confinement ? Comment vivre en permanence dans une maison qui ne nous ressource pas et de surcroît dans le cadre d’une période angoissante ? Alors que vous étiez déjà peut-être en temps normal stressé à l’idée de rentrer chez vous et de passer votre temps dans une maison qui vous étouffe, que vos besoins de calme et repos n’étaient pas satisfaits tant celle-ci ne vous procure pas de sensation de repères, de sécurité, de douceur,… Alors comment envisager dorénavant de pouvoir vous sentir bien chez vous maintenant que vous y êtes forcé ? Rassurez-vous, il existe des solutions concrètes et durables tout en restant chez vous ! Pour pouvoir atteindre une vie en équilibre dans une Maison bienveillante, Audrey travaille pleinement à aider à comprendre ce qui fonctionne et ce qu’il faut renforcer en priorité afin de reprendre sa vie en main le plus rapidement possible. Audrey Demeyere est Home organiser & Accompagnatrice en organisation d’intérieur, elle nous offrira ainsi la possibilité d’aller de l’avant tout en restant à l’abri, elle nous livrera tous ses bons conseils pour vivre et se ressourcer au mieux chez soi en ce temps de confinement.

Changer ses habitudes et faire du sport seul ou à deux Prendre la vie du bon côté chez Soi, mode d'emploi - © Martin Novak - Getty Images Frédéric Strebelle est Kiné du sport, coach sportif dans la région de Mons. Il nous expliquera comment changer nos habitudes et réapprendre à faire du sport seul ou à 2 à l’extérieur suite à la présence du coronavirus. D’un point de vue sanitaire, il n’est pas recommandé de pratiquer de sport en groupe. En effet, l’activité physique induit une importante augmentation de la ventilation pulmonaire et celle-ci s’accompagne d’un rejet accru de microgouttelettes dans l’air expiré. C’est ce qu’on appelle l’effet aérosol. Ces microgouttelettes véhiculent le virus du sportif contaminé qui s’ignore ! On plaide la sagesse et la modération. Vous pouvez poursuivre votre activité physique, mais faites-la seul et en plein air tout en restant bien en deçà de vos limites afin de ne pas mettre à mal votre système immunitaire ! L’activité physique régulière et modérée est, et reste, bénéfique pour la santé. Le mot " modérée " prend particulièrement son sens dans la période que nous traversons. Frédéric Strebelle nous conseillera judicieusement à travers de ce podcast disponible dès ce mardi 24 mars.

Le pouvoir créateur des mots Prendre la vie du bon côté chez Soi, mode d'emploi - © Mohaimen Wareth / EyeEm - Getty Images/EyeEm Salvatore Rindone est thérapeute et formateur certifié à la Méthode Enelph et au Reiki Usui. C’est vers l’âge de 14 ans, en pleine adolescence, que Salvatore voit sa vie bouleversée par la maladie de sa mère. Ce contexte familial est le terrain qui va faire germer très tôt en lui la conscience de l’importance d’une bonne santé et d’une vie harmonieuse. Il sait aussi toute la magie des mots, tout le pouvoir créateur de ceux-ci. En cette période de pandémie et de confinement, la peur, le questionnement, l’inquiétude, le chamboulement sont de mise et nous traduisons ces ressentis en les verbalisant haut et fort. Le choix de nos mots est pourtant de toute grande importance tant ils sont créateurs. Salvatore Rindone nous y sensibilisera ce mercredi afin de remettre de la magie positive en nos vies… du bon côté, en soignant nos mots, nos pensées et cette énergie créatrice.

Gérer son stress et booster son immunité Prendre la vie du bon côté chez Soi, mode d'emploi - © Peter Cade - Getty Images De chez soi, on peut bien entendu gérer son stress et soutenir son immunité car en fait, l’un ne va pas sans l’autre ! Pierre Ramaut est psychanalyste, sophrologue et créateur de plusieurs outils innovants dans le champ de la santé mentale et du développement personnel. Il est unanimement admis par la communauté scientifique que le stress réduit significativement l’efficacité de notre système de défenses immunitaires en cas d’agression bactérienne ou virale. La pandémie de coronavirus qui nous affecte actuellement est particulièrement anxiogène pour tous. Dans un esprit de solidarité, et de contribution à la lutte des soignants et de l’ensemble de la population contre le Covid19, la SRL Waystobe (une startup basée à Mons, dans une des régions actuellement les plus infectée par le Covid-19 en Belgique), a décidé de mettre gratuitement au service de la population wallonne et de tout autre francophone dans le monde, son programme de gestion du stress de 15 séances. Le programme que vous propose Waystobe vous aidera à prendre conscience et à mettre en place des comportements simples et efficaces pour mobiliser vos ressources et mieux vous adapter aux conditions particulières de votre mode de vie en cette période singulière. Un podcast qui nous aidera à prendre soin de nous et des autres du bon côté !

Ce que nous émettons nous revient ! Prendre la vie du bon côté chez Soi, mode d'emploi - © quickshooting - Getty Images/iStockphoto Manoelle Van der Straten est Coach spécialisée en bien-être au travail, en prévention du burn-out et épuisement, et Magicienne à ses heures. Parce que ce que nous émettons nous revient ! La période n’est pas banale, nous créons aujourd’hui notre futur. Nos pensées et notre passé sont le reflet de notre présent. Nous avons le choix de vibrer haut comme de vibrer bas. Se donner des intentions simples pour élever notre vibration et rester zen, comment se charger de puissance,… C’est ce que nous révèle en toute bienveillance Manoelle par le biais de vidéos. En route pour notre " Transform-Action " Manoelle nous explique comment nous pouvons transformer notre réalité par nos pensées, notre conscience, nos émotions et notre état d'être.



