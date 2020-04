Prendre La vie du bon côté, autrement : suivez le guide

Aux côtés de Sylvie Honoré quatre guides, quatre experts ouvriront nos perspectives pour vivre en plus belle harmonie, pour optimiser notre capital Bien-être et santé. Conseillère en image, dermatologue, praticienne de l’hypnose, de la PNL ou encore psychopédagogue,… Chacun nous guidera à travers de multiples inspirations positives pour pourvoir à notre développement personnel. Retrouvez ces bulles d’inspirations dans les prochains Podcasts "La Vie du Bon Côté", dès ce lundi.

Profiter de cette période pour faire une détox de sa garde-robe ! VBC Experts - © PeopleImages - Getty Images Martine Inack-Thieulin est Conseillère en image, elle croit profondément que la confiance en soi et l’assurance dans une journée dépendent des vêtements que l’on choisit le matin et la manière dont on les assemble. Elle nous aide à créer une garde-robe minimaliste dont l’utilisation de chaque pièce garantit ces sentiments. Cette période est très compliquée pour tout le monde et surtout pour les personnes confinées qui justement aujourd’hui n’ont pas le même regard sur leur garde-robe vu qu’on n’a pas trop envie de faire attention à notre look. Pour celles qui ont du temps et veulent s’y mettre au niveau de la détox de leur garde-robe, Martine nous donne quelques conseils. Comment s’habiller de confiance ? La confiance en soi et l’assurance dans une journée dépendent des vêtements que l’on choisit le matin. Le podcast de ce lundi 27 avril s’habillera de ses plus beaux apparats et de confiance pour vous séduire, du bon côté.

Les enfants et le rythme scolaire pendant le confinement. VBC Experts - © EThamPhoto - Getty Images Bruno Humbeeck est Psychopédagogue et auteur de nombreuses publications dans le domaine de la prévention des violences scolaires et familiales, de la maltraitance, de la toxicomanie et de la prise en charge des personnes en rupture psychosociale et/ou familiale. Ce Spécialiste de la résilience nous invite à ne pas stresser nos enfants à propos des devoirs à la maison, laissez la didactique aux enseignants, cette forme d’apprentissage qui collent aux programmes scolaires, car ils sont les seuls à être véritablement formés pour les transmettre. Pas de panique donc, selon notre expert : ce n’est ni le moment d’apprendre à nager ni celui de se jeter à l’eau, juste de s’asseoir tranquillement dans ce bateau resté à quai qui repartira bien suffisamment tôt et avec suffisamment de prudence pour que chacun y trouve tranquillement sa place ! Il nous enseignera cette perspective de vie du bon côté avec le podcast qui vous sera proposé dès ce mardi 28 avril.

Les 4 croyances qui vous empêchent d’être libre VBC Experts - © Fiordaliso - Getty Images Valérie Roumanoff est Hypnothérapeute, formatrice et conférencière. Elle a écrit plusieurs ouvrages mêlant parentalité et hypnose et est également l’auteure de “Vos problèmes vous veulent du bien” aux Editions Larousse. Elle épinglera pour nous toutes les ressources positives de l’hypnose ericksonienne, cette méthode douce, non intrusive et réputée dans le monde entier pour être la plus efficace. Une thérapie brève qui permet de reprendre le contrôle de sa vie, de nos émotions et de nos actions pour plus de maîtrise et de confort dans de nombreux domaines. ​​​​​La PNL, programmation neuro-linguistique est, comme l’hypnose, une thérapie brève. Elle est "le mode d’emploi du cerveau humain". Notre cerveau a d’immenses capacités, mais personne ne nous a jamais appris à nous en servir. Une autre approche aux nombreux avantages pour s’assurer un meilleur développement personnel. Des approches qui nous aideront à nous délester de ces croyances limitantes qui nous empêchent d’être libre. Un podcast qui délivrera bien des trésors et potentiels de vie, du bon côté, dès ce mercredi 29 avril.

Protégez-vous contre le cancer de la peau VBC Experts - © SCIENCE PHOTO LIBRARY - Getty Images/Science Photo Libra Thomas Maselis est Dermatologue et Président d’Euromelanoma Belgique, et de la campagne de prévention des cancers de la peau. Un quart des Belges ne sait pas comment réagir face à des taches suspectes Cette année, étant donné la crise du Coronavirus, un message vidéo sur la meilleure façon de vérifier votre peau remplace la semaine de consultations gratuites avec des dermatologues. Ce n’est certainement pas un luxe, car dans notre pays, le nombre de patients atteints de cancers de la peau continue d’augmenter chaque année. De plus, 1 Belge sur 3 ne contrôle jamais sa peau. La campagne 2020 veut encourager les Belges à auto-contrôler leur peau. La Belgique compte chaque année 41.169 nouveaux patients atteints d’un cancer de la peau La campagne de sensibilisation continue de souligner l’importance de la prévention. Cette petite piqûre de rappel constructive nous sera injectée dans le podcast "La Vie du bon côté" dès ce jeudi 30 avril.

