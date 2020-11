Pourquoi notre image personnelle est-elle si importante pour notre bien-être et la confiance en soi ?

Tout commence par l’image personnelle. Comment soigner son image personnelle et savoir ce qu'elle représente pour nous-même avant de se poser la question de ce qu'elle représente pour les autres ? Plein de conseils dans ce podcast avec notre invitée Fanny Lempereur, Consultante en image personnelle et publique.

Que révèle votre image ?

Soyez vous-même grâce à votre image personnelle. L’image personnelle est une composante déterminante de la personne que vous êtes et de la vie que vous menez. Votre image a un impact, à la fois sur vous-même et sur les autres. L’image dispose de cette capacité à attirer la sympathie, donner confiance, rassurer, inspirer, attiser l’admiration,… Mais aussi tout l’inverse. L’image personnelle est omniprésente dans notre vie. L'image est le reflet, que l'on offre au monde, de celle ou de celui que l'on est.

Cette image personnelle nous impacte et influence notre vie :

Elle impacte notre vision de nous-même et nos ressentis; influe sur notre confiance en nous et modifie notre manière de penser et d’agir. Elle se reflète sur les autres et altère leur attitude envers nous. En conséquence des effets précédents, l’image influence les opportunités que la vie nous offre. Plus votre image sera en adéquation avec qui vous êtes vraiment, plus les possibilités s’offrant à vous seront en accord avec la vie que vous désirez vraiment.

Qui est Fanny Lempereur ?

Fanny Lempereur © Tous droits réservés Consultante en image personnelle et publique Fanny Lempereur a toujours été fascinée par l'image. Notre image personnelle a cette faculté de pouvoir nous apporter le meilleur dans la vie, comme le pire. Elle a d’ailleurs expérimenté les deux. Au fil d’expériences, d’apprentissages, d’essais, de recherches et de réflexions, sa passion pour l’image est devenue sa vocation. Refléter celle ou celui que l’on est vraiment

Se sentir pleinement soi et confiant.e

Attirer les opportunités faites pour soi

Profiter d’une vie en harmonie avec qui l’on est

Etre heureux. "Ces dernières années, j’ai pris conscience que lorsque l’on adopte une image personnelle en adéquation avec qui l’on est vraiment, cela nous ouvre aux opportunités qui nous conviennent parfaitement. Notre image est un facteur essentiel. La première étape pour obtenir la vie que l’on souhaite." Elle vous accompagne à développer et créer cette image personnelle qui montrera au monde qui vous êtes vraiment et vous apportera confiance, réussite et bonheur. Pour plus d'infos : Accompagnement pour image personnelle et publique.

