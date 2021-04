Pourquoi le bonheur est-il si difficile à atteindre ou à maintenir ?

Sylvie Honoré reçoit Caroline Faucounau, coach en rayonnement intérieur et auteure du livre " A la découverte du bonheur ". Un guide qui a pour but d’aider les gens à déployer leur plein potentiel et à développer la richesse qu’ils ont en eux.

Le bonheur se cultive, s'entretient, se maintien activement à condition d'y mettre du nôtre. Dans ce podcast, Caroline Faucounau, explique que pour atteindre le bonheur, il serait bon de travailler sur soi au travers de six pôles : L'auto-empathie et le respect de soi

Les besoins psychologiques

L'alignement avec ses valeurs et le sens que nous voulons donner à notre vie

L'accueil des pensées, des émotions et du stress : revenir au présent

Se libérer des messages contraignants créés par notre mental

Ecouter son corps Elle nous invite à imaginer une balance qui, au lieu d'avoir deux plateaux, en aurait six répartis en cercle. Chaque plateau représente un pôle. Chaque pôle possède son importance. Nous devons mettre des poids dans chacun des plateaux pour tenter d'équilibrer et stabiliser l'ensemble. Si une personne néglige son corps, l'équilibre est rompu. Si elle n'a pas d'estime ou de respect de soi, la balance tombe. Pour trouver le bonheur, il est important de maintenir chacun des plateaux stables en posant des poids sur chaque réceptacle. Des poids de même mesure pour stabiliser l'ensemble et ne pas risquer de faire basculer le tout. L'écoute de soi étant aussi importante que l'écoute de son corps par exemple.

J'accompagne les personnes afin qu'elles brillent leurs couleurs via le coaching de vie, le soin énergétique et les ateliers. Ce livre accompagne les gens au travers de questions, de réflexions, d'exercices et d’invitations. Des invitations notamment à se poser les bonnes questions pour se connaître, accroître sa zone de confort ou bien découvrir ses auto-sabotages, ses croyances erronées et ses blessures d’enfance ; car ces éléments sont souvent inconscients et dès lors, trop peu gérés ! Parce qu’on n’apprend pas à l’école (ni ailleurs) à s’aimer, à s’estimer, à se faire confiance, à arrêter de se saboter, à être doux envers soi et non dur ou exigeant... Ce livre, ce guide, a pour but d’aider les gens à aller vers leur plein rayonnement et potentiel. Caroline Faucounau offre des clefs pour arriver à être heureux et le rester, mais aussi d’autres clefs pour arrêter de se saboter ou de souffrir dans son relationnel.

Description du livre

A la découverte du Bonheur, Caroline Faucounau © Tous droits réservés Le Bonheur, cet élément intangible qui se moque de notre race, de notre sexe, de nos revenus, de notre langage, de notre âge, de notre éducation, de nos défauts ou de notre physique et qui apparaît dans notre vie sans prévenir ; mais qui peut aussi partir sans faire de bruit. Ce bonheur qui nous aide à tenir le coup lorsque nous rencontrons l'adversité, la maladie ou le deuil. Celui-là même qui nous aide à relativiser ou à contrebalancer les éléments négatifs qui surgissent dans notre vie par du positif.

Par de la joie. Par de la paix intérieure. Par de la sérénité. Par de l'harmonie. Par de la chaleur. Par de l'enchantement. Par du contentement. Par de la gratitude. Ainsi que par toutes les émotions intenses qui embellissent notre vie et amènent de belles sensations dans notre corps. Le Bonheur, source de joie et... racine de la Vie.

Qui est Caroline Faucounau ?

Caroline Faucounau © Tous droits réservés Caroline Faucounau s’est diplômée en coaching (école certifiée ICF) et dans les domaines du bien-être et du développement personnel (PNL, AT, gestion du deuil, PCM, CNV, Neurosciences). Elle travaille également dans les Ressources Humaines depuis de nombreuses années, et donne en parallèle des ateliers de bien-être pour permettre à chacun de mieux rayonner. Parce qu'il est facile pour l'être humain de " se perdre ", elle accompagne les personnes afin que chacun puisse reconnaître l'entièreté de la palette interne de couleurs qui lui est propre, les ternes mais aussi les plus brillantes, afin de les offrir au monde en toute authenticité. Son activité " Couleurs et énergie de vie " et sa plateforme de formations en ligne " Be all your Colors " illustrent cette envie de pousser les gens à briller de toutes leurs couleurs et à être uniques. Sa page Facebook : Couleurs et énergie de vie Son site web : Couleurs et énergie de vie Si vous souhaitez vous inscrire au groupe Facebook que Caroline Faucounau a créé pour les lecteurs (questions/réponses sur les sujets du livre) : Cliquez ICI

