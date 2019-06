Pourquoi est-ce toujours aussi difficile de parler en public ?

Vous apprenez que vous devez vous exprimer en public pour un discours de mariage, un examen oral ou une présentation au boulot et… les palpitations commencent ! Si je n’y arrive pas ? Si je bégaie ? Si on me pose une question à laquelle je ne sais pas répondre ? Pour certains, cela peut devenir une véritable épreuve. Ceux qui ont peur de parler en public vivent alors dans une totale soumission à l’opinion des autres ! Selon Geneviève Smal, il est possible de ne plus connaître le trac. Parlons-en dès 13h…