Pourquoi certains tout-petits font-ils preuve d’agressivité ?

L’agressivité des tout-petits est liée à l’impulsivité, à la non-maîtrise du langage et à l’apprentissage de la frustration. Nathalie Vancraeynest différencie agressivité et violence… Un enfant en bas âge agressif n’a pas la volonté de blesser celui à qui il adresse ce comportement. La violence apparaît à partir du moment où l’on est conscient de faire mal et lorsqu’on y met une intentionnalité. Dès lors, comment réagir en tant que parents et surtout comment prévenir ces attitudes ?