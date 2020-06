Pour voir la vie du bon côté nos invités vous font danser, manger, rire et chanter

Notre mode d’alimentation occidental est composé de beaucoup de produits transformés et issus de l’agriculture industrielle. Nos repas ne comportent plus assez de nutriments d’une part, et d’autre part nous font ingurgiter des résidus de pesticide, des arômes artificiels, des colorants, des conservateurs dont on sait maintenant qu’ils ont des conséquences non négligeables sur la santé. Se tourner vers l’alimentation vivante c’est revenir à un mode d’alimentation en accord avec les besoins du corps humain, et donc l’un des moyens de préserver sa santé ou de la restaurer.

Une alimentation pour nourrir profondément le corps et l'esprit et nous maintenir en bonne santé.

C'est dans le podcast de mercredi 16 juin, en compagnie d'Edith Demaertelaere, illustratrice, thérapeute, amoureuse de la vie et du bien vivre, que nous aborderons l'alimentation vivante et les bienfaits d'un apport de produits naturels bruts, frais, non cuits et non transformés dans nos assiettes !