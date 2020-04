Pour vivre le confinement du bon côté, ils nous inspirent

Le confinement se poursuit et pour vous accompagner, nous propageons quotidiennement quelques bulles santé et bien-être qui vous aideront à prendre la vie du bon côté, chez soi. De nombreux experts en développement personnel, des coachs, psychologues, nutritionnistes,… Chacun grâce à son talent et sa singularité alimentera les podcasts "la vie du bon côté" que Sylvie Honoré vous propose au fil des jours en ce "vivre autrement".

Et si on se refilait des recettes et des astuces anti gaspi ? temporary-20200416020444 - © Tous droits réservés Restos fermés, files au supermarché, choix restreint dans les rayons dévalisés : voilà 3 arguments supplémentaires pour adopter l’attitude #Zerogaspi en cuisine. La qualité de notre alimentation est un objet très concret pour prendre soin de soi et de ses proches durant le confinement qui perdure. Profitons-en ! Yoneko Nurtantio, co-auteure du livre "Zéro Gaspi !". Le concept Zero Gaspi c’est d’abord une méthode pour vivre mieux en dépensant moins et en bougeant moins, aujourd’hui, ça prend tout son sens, plus que jamais. Et ce livre "Zéro Gaspi", c’est le super bon plan du moment. Ce sont 200 recettes savoureuses + 200 astuces + 300 variantes pour manger sain et sans gaspiller. Ce sont des recettes qui font l’unanimité, des recettes simples à réaliser, avec peu d’ingrédients et sans gaspi. Le plan savoureux et intelligent en ce confinement que vous pourrez déguster en podcast et sans modération dès ce lundi.

L’urgence transgénérationnelle – les cérémonials de séparation temporary-20200416020444 - © Alicia Llop - Getty Images Partout dans le monde de nombreux témoignages et reportages relayent la souffrance des individus et des familles qui ne peuvent assister aux funérailles de leurs proches décédés du coronavirus. Des enterrements à huis clos induisent l’impossibilité de faire son deuil, des mises en bière immédiates, des corps mis dans des sacs plastiques et ensuite dans des cercueils plombés choisis à la va-vite sur Internet… Tout ça a un impact sur les générations futures. Cette absence de funérailles, de rituels et de cérémonies risque fortement de générer des " fantômes " de deuil non faits qui pourront avoir des impacts pathologiques sur la santé mentale des individus et des lignées familiales dans les générations prochaines, si, la crise dépassée, des rituels substitutifs ne sont pas organisés. La façon dont nous pensons la mort et vivons nos deuils familiaux joue un rôle important dans notre construction psychique et notre évolution mentale. On pense aux enfants qui ne peuvent pas dire au revoir à leurs grands-parents. Commemoria est un outil innovant au service des proches des défunts du Coronavirus. Son objectif est de permettre le partage d’informations biographiques et/ou contextuelles entre des personnes ou des organisations qui souhaitent pérenniser une mémoire, raconter l’histoire d’une existence, accompagner une fin de vie, organiser des funérailles, aider un travail de deuil ou tout simplement laisser une trace, tant sur le plan individuel que collectif. Pierre Ramaut – Psychanalyste et psychanalyste transgénérationnel et créateur de plusieurs outils innovants dans le champ de la santé mentale et du développement personnel nous accompagnera durant ce podcast La vie du bon côté diffusé mardi pour envisager au mieux cet au-delà coronavirus.

Les frémissements du silence temporary-20200416020444 - © Tous droits réservés Difficile d’imaginer qu’on puisse planter un roman dans un décor qui évoque tout ce que notre société rejette : la mort, l’angoisse, le deuil. Des sujets trop graves pour laisser libre cours à l’imagination direz-vous et pourtant c’est ce que Dominique Zachary réussit à faire avec ce livre "Les frémissements du silence". "La mort à l’horizon donne tout son sens, tout son poids à la vie. Est-ce pour cela que ce roman initiatique, au suspense certain, se lit d’une traite ? Est-ce pour cela qu’il ranime en nous l’envie de vivre ? Dominique Zachary, journaliste à la rédaction de L’Avenir du Luxembourg à Arlon depuis juin 1985 nous invitera à nous plonger au coeur de ce roman et de ces réflexions qui font sens à travers de ce podcast La vie du bon côté qui sera disponible dès le mercredi 22 avril.

COVID-19, pleine lune et numérologie temporary-20200416020444 - © Jani Riekkinen / EyeEm - Getty Images/EyeEm Viviane Congeloni – Astro-numérologue – a analysé la crise pandémique d’un point de vue astrologique, complété par la numérologie. Dans quel contexte symbolique astro-numérologique est survenu ce virus ? La période d’avant confinement au niveau des astres prédisposait de ce qui allait suivre, c’est-à-dire une période de fermeture, de blocages, de fermetures de frontières, d’annulations d’événements… Les symptômes de ce coronavirus affectent les bronches et donc le respiratoire, les organes et fonctions sous la maîtrise de Mercure en astrologie médicale. Voilà qu’avec le virus le système immunitaire est dépassé. Cela se propage dans le corps mais aussi dans le monde. Combattre le virus c’est bien, renforcer notre immunité en amont, c’est encore mieux. De même, il serait temps que la médecine officielle et les courants alternatifs fassent alliance et deviennent complémentaires au lieu de se faire la guerre. Il devrait donc y avoir une amélioration dès le mi-avril. Mais, lâcher des consignes prendra encore du temps. Et durant les semaines à venir les mesures sont strictes, limitatives. Viviane Congeloni mettra pour nous en lumière ce que révèlent les astres à travers ce podcast La vie du bon côté qui sera accessible dès ce jeudi.



« Maman en cuisine, mode d’emploi ». temporary-20200416020444 - © Andrzej Gdula Si vous souhaitez cuisiner sainement pour toute la famille, les outils issus de ce livre sont pour vous. Entre rangement, organisation, création ingénieuse de menus, faire ses courses intelligemment, faire des collations saines,… Un menu divin et complet de bons plans et astuces pour vivre ce confinement au top côté cuisine. Une invitation que nous fait Cathy Despontin (Newtrition Coach) qui change la vie petit à petit et du bon côté. Un podcast subtil et ingénieux à découvrir dès le vendredi 24 avril.

