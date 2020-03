Prendre La Vie du Bon côté tout en restant chez soi, oui c’est possible. Sylvie Honoré diffusera au fil des jours de nouvelles bulles d’inspiration pour ce "vivre autrement" en cette période de confinement. De nombreux experts santé et Bien-Etre alimenteront les podcasts à venir, dès ce lundi 30 mars, forts de leur expérience singulière pour que l’on prenne encore et toujours la vie du bon côté en nos foyers.

Innover, grandir et se différencier en ce temps de confinement Pour "vivre autrement", chez soi, ils nous inspirent du bon côté - © Richard Drury - Getty Images Comment innover en tant que professionnel en cette période de confinement ? Nous ne sommes pas tous égaux face à l’innovation, mais nous avons tous un rôle à y jouer. Quand on a du temps devant soi, on peut le mettre à profit pour penser comment rebondir dans certains domaines et on va envisager le domaine professionnel, comment mettre nos compétences, nos forces et nos talents profit pour affronter certaines difficultés. Frédéric Colantonio est conférencier, coach business, auteur multirécidiviste et il vous aide à innover dans votre business, grandir et vous différencier. En matière d’innovation, c’est plutôt d’actualité, il faut se repositionner, il faut trouver de nouvelles idées, relever de nouveaux défis et ne pas s’appesantir sur ce temps qui semble long ? C'est tout ce vivier d'idées engageante et innovantes, qui sera mis à votre disposition dans le podcast du lundi 30 mars.

La charge mentale des enfants - quand nos exigences les épuisent" VBC - © Tous droits réservés Attention de ne pas vivre ce confinement comme un psychotraumatisme. Prendre la Vie du Bon Côté chez soi, c’est aussi lire et s’imprégner de délicieux conseils prodigués par bon nombre d’experts autour de nous en Belgique et partout dans le monde. Aline Nativel Id Hammou est psychologue clinicienne, spécialiste de l’enfance, de l’adolescence et de la famille et auteure de " La charge mentale des enfants ", car oui la charge mentale concerne les enfants également. La charge mentale des enfants - quand nos exigences les épuisent" "Emploi du temps saturé, pression scolaire mais aussi familiale pour être parmi les meilleurs… Être un enfant de nos jours est devenu un vrai métier !" - Pour la première fois, un ouvrage décrypte les comportements et les mécanismes qui conduisent à cette surcharge et analyse les impacts sur le développement général de l’enfant : épuisement, agitation, stress, anxiété et parfois dépression. Le podcast La vie du bon côté de ce mardi se penchera tout en douceur sur ce phénomène trop peu appréhendé de nos jours.

Comment parler de la situation aux enfants ? Comment les rassurer ? VBC - © Tous droits réservés Comment parler aux enfants du COVID 19 ? Les recommandations générales de communication auprès des enfants, sont de leur " parler vrai ", en toutes circonstances, sur l’ensemble des thématiques les concernant de près ou de loin dans leur environnement social. Que veut dire parler vrai ? Tout simplement, ne pas mentir, ne pas tourner autour du pot, ne pas alléger les faits, ne pas complexifier le discours, ne pas trop l’intellectualiser, en somme, leur parler avec " authenticité et vérité ". En résumé, " faire court, vrai, simple et droit dans les yeux ". Aline Nativel Id Hammou Psychologue clinicienne " Cabinet de Psychologie Pour Tous " à Nanterre nous guidera en cette démarche pour nos enfants puissent vivre ce moment difficile du meilleur côté qui soit et pour que nous puissions aborder cela au mieux avec eux, pour eux. Un podcast rempli de conseils bienveillants pour nous, pour nos enfants, dès ce mercredi 1er avril.

Transcender nos pensées négatives en ressources positives Pour "vivre autrement", chez soi, ils nous inspirent du bon côté - © mikroman6 - Getty Images Quelles bonnes pratiques pouvons-nous adopter pour bien vivre ensemble en famille ?Comment trouver ou (re)trouver notre équilibre ? Dans cette période de crise liée au coronavirus, des comportements qui nous paraissent méchants et malsains dans la rue, dans les magasins font la une des journaux, nous jugeons cela, nous critiquons... Comment nous servir de ces méchancetés pour en faire une ressource positive ? C’est ce que nous allons aborder avec Marie-Agnès Chauvin, par le biais de son guide indispensable pour comprendre ces jugements qui nous habitent, des témoignages, des histoires vécues et des exercices pour s’entraîner ! Changeons notre regard sur nos relations aux autres et à nous-mêmes ! C'est la belle invitation contenue en ce podcast qui vous sera proposé le jeudi 2 avril.

Détente, hypnose, relaxation et positive attitude online Pour "vivre autrement" chez soi, ils nous inspirent du bon côté - © Westend61 - Getty Images/Westend61 Prendre la vie du bon côté chez soi, c’est aussi se mettre en mode Relaxation, apprendre à se relaxer et je pense avoir trouvé la personne ou en tout cas une personne qui va vous faire du bien sur cet aspect-là, c’est Catherine Paquet, psychothérapeute, ayant suspendu ses consultations afin de respecter les consignes sanitaires. Et elle essaye dès lors d'aider à distance, et propose, via youtube, des séances d'hypnose / relaxation en vue d'impacter positivement le moral des personnes qui parfois vivent extrêmement mal le confinement. On sait que la panique, la détresse ou encore le repli sur soi engendrent des comportements humains qui peuvent avoir des conséquences négatives sur la société et on le voit malheureusement au journal télévisé. Si les médias suscitent beaucoup d'anxiété via les informations qu'ils transmettent, ils peuvent également être le vecteur d'options positives. On vous invite dès vendredi et à travers d'un nouveau podcast à vous recentrer et adopter un nouveau regard sur les problématiques rencontrées.

Tous les jours, prenez la vie du bon côté VBC - © Tous droits réservés Du 100% digital… La Vie du bon côté, c’est tous les jours, quand vous le voulez du matin au soir, en PODCAST et dans la bonne humeur sur Vivacite.be, sur auvio, sur spotify, sur votre smartphone ou votre iPhone. C’est partout, tout le temps, où vous le voulez comme vous le voulez ! Sylvie Honoré vous invite à ce rendez-vous Bien Etre et Santé en présence d’experts en développement personnel. La vie du bon côté, c’est aussi un second rendez-vous quotidien dans l’émission "VIVRE ICI" dès 14h15 sur VivaCité.