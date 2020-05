Pour un nouveau souffle d'espoir, ils nous inspirent du bon côté

Aux côtés de Sylvie Honoré cinq guides, cinq experts ouvriront nos perspectives pour vivre en plus grande harmonie, pour optimiser notre capital Bien-être et santé en ce temps progressif de déconfinement. Chacun nous guidera à travers de multiples inspirations créatrices pour pourvoir à notre développement personnel. Retrouvez ces souffles d’idées positives dans les Podcasts "La Vie du Bon Côté", dès ce lundi 11 mai.

On vous propose de passer soigneusement en revue l’ensemble de ces dires grâce à "la Compagnie des animaux" et précisément grâce au Docteur vétérinaire Jean-Christophe Vullierme. Il nous livrera son point de vue en ce podcast "La vie du bon côté" ce lundi 11 mai.

Bien des informations erronées ont circulé à propos des animaux domestiques au lendemain du confinement lié à l’épidémie de Coronavirus. On a évoqué une hausse d’abandons alors même que les animaux, disait-on d’entrée de jeu, ne pouvaient pas être atteints par cette maladie,… Depuis les infos disent le contraire.

Tout a commencé par un apéro de temps en temps !

VBC - © Daniel T Jester - Getty Images

Stéphane Shaw est Alcoolique abstinent et a créé un blog " Alcoolique.org ", il est aussi animateur radio sur Nostalgie.

Pour nous, il déroulera quelques parcelles de sa vie pour arriver jusqu’à ce 31 juillet 2015. C’est alors qu’il dépose son dernier verre d’alcool et découvre une vie plus paisible, plus honnête, des réconciliations surviennent, les relations humaines se rétablissent, le sens de se rendre utile devient alors indispensable.

Ce qu’il a appris de cette expérience, il souhaite le partager car son vœu le plus cher est que son parcours profite à d’autres.

Ce mardi, Stéphane nous fera cadeau de son histoire, de son parcours de vie qui s’ouvre à nouveau, du bon côté !