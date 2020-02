On profite du mois de février et de l'approche de la fin de l'hiver pour prendre un regain d'énergie au travail. Et pourquoi pas y arriver en replaçant l'humain au centre de sa vie professionnelle ? Fanny Rochez reçoit Brigitte Annet dans La Vie du bon côté. Brigitte est coach, formatrice et consultante et promeut le développement humain au service de la performance relationnelle et collective. Avec Cohérence, elle propose du coaching pour déterminer son business model afin de reprendre le goût du travail et placer celui-ci selon ses propres valeurs.

Avoir un travail en phase avec ses valeurs Pour reprendre votre vie professionnelle en main, identifiez votre business model - © 10'000 Hours - Getty Images Brigitte Annet propose, via sa société Cohérence, d'identifier son business model, trouver ainsi une méthodologie pour réinventer sa carrière et être qui on veut être pour avancer dans sa carrière. Elle avance : "Un des premiers axes à prendre en compte c'est : 'est-ce que je suis au clair avec les buts que je poursuis et mon projet de vie général et comment cela peut se décliner au travers de l'activité professionnelle que j'ai envie d'exercer'". Le bonheur au travail est en effet primordial, mais il faut pouvoir le (re)trouver. La société de son côté devient de plus en plus individualiste, une tendance que Brigitte confirme. Elle pointe aussi les problèmes liés à cette perte d'objectif de vie : "Ce que j'observe beaucoup dans les entreprises dans lesquelles j'interviens c'est la fatigue. On entend beaucoup parler d'épuisement professionnel, de burn-out, et en fait la fatigue est un symptôme. Se pose alors la question de la cause de cette fatigue. Ce que j'ai pu observer avec les participants que je côtoie au quotidien c'est que beaucoup me disent qu'ils ne comprennent plus où ils vont et d'autres me disent : 'je ne sais pas à quoi cela sert' voire 'à qui mon travail est-il encore utile'". Elle analyse : "Ces questions elles convergent vers une recherche de sens et qui est directement liée à l'objectif et à ce que je poursuis. Le sens, il est en lien avec mes valeurs et mes aspirations". Elle résume : Si ce que je fais est en phase avec qui je suis, mes valeurs, on parle d'alignement. Quand je suis alignée, je suis dans l'énergie positive et je peux alors être durable dans mon activité professionnelle.

"Des cultivateurs de relations" Pour reprendre votre vie professionnelle en main, identifiez votre business model - © Thomas Barwick - Getty Images Avant de se lancer en tant que coach de vie professionnelle, Brigitte Annet a travaillé vingt ans dans les assurances et a exercé plusieurs fonctions dans des multinationales européennes. Elle a pourtant changé totalement de direction pour fonder Cohérence. Elle confie : "J'ai toujours été passionnée par l'humain et à un moment donné j'ai senti que je pouvais apporter plus que ce que mon environnement me permettait de faire. J'ai donc moi-même fait ce processus de remise en question, sur ma mission de vie et ce en quoi j'avais envie de contribuer et en particulier dans le monde professionnel dans lequel j'ai pu évoluer, qui était très riche pour moi pendant ces vingt années". Elle explique l'utilité de sa boîte de consultance : "J'ai créé cette équipe avec quatre autres personnes et aujourd'hui nous sommes sept. Nous sommes basés à Luxembourg, Toulouse et en Belgique. C'est une équipe de passionnés. Nous sommes très riches humainement, très complémentaires parce que nous venons d'horizons différents et nous sommes vraiment au service des entreprises et des personnes. Nous sommes un accélérateur de transformation. J'aime dire aussi que nous sommes des cultivateurs de relations parce que c'est vraiment ce qui fait la différence, notamment par rapport au sujet d'être un collègue au top. Notre service permet de déjà s'interroger sur les qualités que l'on a au niveau de ses relations professionnelles".

L'humain au centre du travail Pour reprendre votre vie professionnelle en main, identifiez votre business model - © MoMo Productions - Getty Images Ne vous détrompez pas, Cohérence ne cherche pas à critiquer le monde de l'entreprise, bien au contraire. Son but premier et simplement de replacer l'humain au centre des relations professionnelles. Brigitte Annet assure : On avait vraiment une volonté commune d'aider les entreprises. Notamment nous délivrons des approches innovantes pour réconcilier ces contraintes économiques, de transformation, avec les valeurs humaines. En somme, leur travail se traduit de la manière suivante : "Nous aidons par exemple à développer un leadership plus conscient, à développer une véritable culture du feedback car on croit souvent qu'on donne un feedback mais on ne le donne que sur un acte uniquement opérationnel et on oublie complètement le côté humain, qui va nourrir les relations et permettre aux gens de se sentir bien et de prendre du plaisir à travailler ensemble".

Pour se sentir mieux, communiquez ! Pour reprendre votre vie professionnelle en main, identifiez votre business model - © Luis Alvarez - Getty Images Ce côté humain prend en réalité une grande importance dans notre développement au travail. La coach et consultante affirme : Quand il y a un problème, on a tendance à ne voir que le côté opérationnel alors qu'il y a deux dimensions : il y a le côté opérationnel et aussi humain. Elle poursuit : "Parfois on perd l'enthousiasme d'aller au travail car ce côté humain n'a plus de place. On n'y consacre plus de temps. Bien souvent quand je n'ai plus d'enthousiasme d'aller au travail ce ne sont pas les tâches à réaliser qui posent problème mais justement l'ambiance de travail ou une relation pénible avec un collègue ou une frustration parce que je n'aurai pas eu le temps de dire ce que j'avais envie de dire à mon supérieur". Pour réagir positivement dans ces relations, le principal reste bien entendu, la communication. "Tout cela je peux décider de réagir différemment et de pouvoir vraiment adresser le problème parce que parfois certains pensent que le problème se résoudra tout seul avec le temps mais en fait il y a une forme de naïveté derrière cette croyance. Pour d'autres c'est la peur qui les retient de mettre le vrai sujet sur la table. D'autres vont dire : 'fais ton boulot et ne m'ennuie pas avec le reste'. Il y a donc aussi cette pression de toujours en faire plus et cela devient l'enfer. La situation, elle arrive avec des conséquences pas top pour chacune des parties prenantes. Ce qu'il faut faire c'est avoir le courage, oser être authentique et oser se parler, en y mettant la forme bien sûr" détaille-t-elle. Le business model personnel est donc utile pour reprendre sa vie professionnelle en main avec une démarche motivante. Dans tous les cas, rappelez-vous que l'on est le seul patron de sa vie.

Brigitte Annet et Cohérence Pour reprendre votre vie professionnelle en main, identifiez votre business model - © Tous droits réservés Brigitte Annet possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des Assurances où elle a exercé différentes fonctions de direction au sein de multinationales européennes et d'un Groupe privé luxembourgeois. Elle est à la fois coach, formatrice et consultante. Elle promeut le développement humain au service de la performance relationnelle et collective. Individuel ou collectif, le coaching permet de répondre de façon chirurgicale et pertinente là où d'autres interventions s'avèrent insatisfaisantes. Apprendre à quitter le cadre de référence habituel, se poser des questions parfois dérangeantes ou décalées, découvrir comment chercher ses propres solutions sans se freiner soi-même, ou simplement prendre du recul... le travail avec un coach peut être étonnamment efficace. Avec Cohérence, Brigitte Annet propose : Du coaching post burn-out . Reprendre son activité après un burn-out n'est pas nécessairement facile. Un accompagnement adapté s'avère souvent être une solution gagnante.

. Du coaching carrière. Êtes-vous agile "carrièrement" parlant ? Mobilité, employabilité, flexibilité : il existe des réponses adaptées au nouveau monde du travail. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter leur site web: https://www.coherence.life/

