Pour prendre la Vie du bon côté, ils nous soufflent leurs idées Bien-Etre et Santé

Aux côtés de Sylvie Honoré quatre experts ouvriront nos perspectives pour vivre en plus grande harmonie, pour optimiser notre capital Bien-être et santé en ce temps progressif de déconfinement. Chacun nous guidera à travers de multiples inspirations créatrices pour pourvoir à notre développement personnel. Retrouvez ces nouveaux souffles d’idées positives dans les Podcasts "La Vie du Bon Côté", dès lundi prochain.

Télétravailler mieux, sans stress et gagner en efficacité VBC/Experts - © Tous droits réservés Le confinement a eu pour conséquence pour bien des entreprises de recourir au télétravail. Une aubaine pour certains travailleurs, une difficulté pour les autres, une source de stress même. Mais, le télétravail est-il vraiment une perspective heureuse, bénéfique ? Quels sont ses atouts, ses manques à gagner ? Comment parfaire le télétravail, quels sont les ingrédients pour diluer le stress ou pour gagner en efficacité ? Le Dr Patrick M.Georges, professeur de management et médecin neurochirurgien - Spécialiste en intelligence humaine et ergonomie cognitive nous offre une analyse complète sur ce mode de travail et ses répercussions plurielles en ce podcast "La Vie du bon côté" disponible dès le 2 juin.

La Menstrubation pour calmer les douleurs menstruelles VBC/Experts - © Bob Thomas - Getty Images L’orgasme est l’un des meilleurs moyens pour soulager les douleurs liées aux menstruations ! Dans ce podcast, on ne va pas parler sexualité mais bien de la santé des femmes puisque nous allons évoquer les douleurs menstruelles et surtout la façon d’y faire face. Depuis toujours, en effet, les problèmes de santé inhérents aux femmes sont souvent négligés dans le domaine de la médecine et de la recherche. L’anatomie complète du clitoris, par exemple, n’a été découverte qu’en 1998. Il n’est donc pas surprenant que la sexualité féminine et les sujets liés à l’appareil reproducteur de la femme, en particulier la masturbation et les menstruations, soient encore considérés comme tabous. Si ces problèmes de santé des femmes, à savoir les douleurs menstruelles et leur traitement éventuels, n’ont pas fait l’objet de recherches suffisantes, 2 partenaires se sont unis pour remédier à cette situation, "Womanizer", la marque de sextoys haut de gamme, et "Lunette", fabricant de coupes menstruelles, et l’initiative s’appelle : " Menstrubation ". Laura Sarazin, l’une des initiatrices du projet expliquera le pourquoi du comment de la Menstrubation, ce mercredi 3 juin. En attendant, vous savez ce qu’il vous reste à faire !

La réflexologie plantaire VBC/Experts - © NLshop - Getty Images/iStockphoto La réflexologie plantaire est une médecine traditionnelle chinoise, utilisée là-bas depuis 5000 ans et arrivée ici en Europe comme médecine complémentaire depuis peu. En Chine, la réflexologie plantaire est considérée comme une médecine à titre principal, ici on parle de médecine complémentaire. Comment ça marche ? Comment le réflexologue plantaire stimule les organes correspondants afin de les aider à s’auto-réguler et se détendre ? Comment nos 7200 terminaisons nerveuses en nos pieds renvoient-elles l’information à l’organe ? Quel est le champ de possibles de la réflexologie plantaire ? À qui s’adresse-t-elle ?… On lèvera le voile sur l’ensemble de cette pratique Bien-être et ses multiples bienfaits ce jeudi 4 juin avec Anne Nasielski, diplômée en réflexologie plantaire.

L’importance de la maîtrise du souffle VBC/Experts - © bymuratdeniz - Getty Images D’origine tamile, Marie-Aurore Labonté a étudié le yoga, les prânayama et la méditation en Inde du Sud. Pour elle, le yoga et les prânayama permettent de nous révéler, de devenir ce que nous sommes déjà sans en avoir Conscience, d’aller à la découverte du Soi. Depuis 2015, Marie-Aurore donne des cours de yoga et pranayama au siège de l’asbl Positive Thinking. Les cours sont axés sur le souffle, la compréhension et le respect de son corps. Plus on apprend à se connaître et plus on apprend à s’aimer sans condition. Inspirer c’est bien, bien expirer c’est si précieux. Quelle est l’importance de la maîtrise du souffle dans nos vies ? Quelle est l’utilité des pranayama pour une personne lambda ? Comment pratique-t-on le contrôle du souffle ? Marie Aurore nous donnera ce souffle positif à travers ce podcast de vendredi prochain, le 5 juin, pour respirer pleinement la vie du bon côté.