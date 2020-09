Pour plus de bonheur au travail !

En tant que travailleurs, employeurs, chefs d’entreprise, entreprises et, surtout, en tant qu’êtres humains, mettons tout en oeuvre pour que le bonheur au travail devienne la chose la plus naturelle qui soit pour tous.

En tant que travailleurs, employeurs, chefs d’entreprise, entreprises et, surtout, en tant qu’êtres humains, mettons tout en oeuvre pour que le bonheur au travail devienne la chose la plus naturelle qui soit pour tous. Pour en parler dans ce podcast, Sylvie Honoré reçoit Griet Deca, Chief Happiness & Co-fondatrice chez Tryangle Happiness and Well-Being at Work.

Le bonheur au travail est essentiel

Tout le monde veut être heureux, y compris au travail. Après tout, nous y passons la majeure partie de notre temps, et notre bonheur au travail influence grandement les autres aspects de notre vie. Nous pensons que le bonheur au travail doit être une des priorités de nos entreprises et associations. Des collaborateurs heureux sont en meilleure santé, plus engagés, travaillent mieux ensemble et sont plus productifs. Dès lors, il faudrait être fou pour ne pas s’en préoccuper. Le bonheur au travail est un aspect du travail qui prend de l’ampleur en Belgique. Malgré cette attention croissante, nous constatons qu’en Belgique, il y a encore une grande différence entre le bonheur ressenti au travail et celui ressenti dans notre vie privée. Il y reste alors pas mal d’opportunités d’améliorer nos scores du bonheur au travail.

En général, sommes-nous heureux au travail ?

Les journaux regorgent de chiffres, tous plus alarmants les uns que les autres. La motivation et le dynamisme de nos collaborateurs belges ne semblent pas être au plus haut. Les problèmes liés au stress au travail, au présentéisme, à l’absentéisme, à la baisse de l’engagement des travailleurs et à tous les sentiments négatifs éprouvés au travail sont présents partout et ne peuvent dès lors plus être ignorés.

Les chiffres relatifs à l’absentéisme, au burnout et aux maladies apparentées sont plus que préoccupants. Et ceux qui sont encore actifs sont souvent confrontés au stress, à un problème de productivité et de motivation. L’implication des travailleurs belges est au plus bas alors que la nécessité d’avoir des travailleurs zélés et motivés est particulièrement grande. Non seulement, seuls 10% des collaborateurs se disent réellement motivés, mais la grande majorité (73%) se limite seulement à faire "acte de présence" au travail et n’est pas véritablement productive. 17% de ce groupe est même "activement désengagé", ouvertement opposé à son entreprise et nuit même à l’entreprise et aux objectifs de son équipe.

Que faut-il mettre en place pour remotiver le travailleur et qu’il se sente considéré et respecté ?

un peu de temps qui permet de travailler à un rythme raisonnable avec des pauses régulières

une culture de communication qui se caractérise de positive et d’appréciation. Renforcer le bien-être et le bonheur au travail offrirait un réel retour sur investissement non négligeable pour les entreprises ! La science va d’ailleurs dans ce sens : "Le bien-être et le bonheur au travail décuplent les performances".

Griet Deca est co-fondatrice de Tryangle, une société qui aide les entreprises à favoriser le bien-être et le bonheur au travail de leurs collaborateurs en leur proposant, pour y arriver, de faciliter et accompagner la mise en place d’interventions au service du bien-être et l’organisation d’activités favorisant le bonheur au travail en proposant des solutions sur mesure sous la forme d’ateliers, de formations, de coaching, de teambuilding, de consulting, de webinaires, de conférences, etc. Plus d’infos : info@tryangle.be

Le bonheur au travail rapporte !

D’abord à vous : quand vous êtes heureux, vous êtes en meilleure santé, plus dynamique, de meilleure humeur, plus sociable et plus victorieux. Ensuite à votre entreprise : quand les travailleurs sont heureux, ils sont plus engagés, plus productifs, plus collaboratifs, plus créatifs et plus innovateurs. Ils sont moins souvent malades et risquent moins vite de souffrir d’un burn-out. Griet Deca a écrit un manifeste du bonheur au travail. Le bonheur au travail suppose des tâches chargées de sens, de bonnes relations, un épanouissement sain et du plaisir. Il consiste à mettre fin aux règles superflues, à l’autorité, aux procédures compliquées, à l’absentéisme, au manque de motivation des collègues et à la médiocrité des managers. Ne gaspillons pas notre énergie pour rien ! Créons un lieu de travail stimulant le plaisir, l’appréciation mutuelle, la critique positive, les défis, la confiance, les résultats et les responsabilités réciproques. Mettons tout en œuvre, en tant que travailleurs, employeurs, chefs d’entreprise, entreprises et, surtout, en tant qu’êtres humains, pour que le bonheur au travail devienne la chose la plus naturelle qui soit pour tous.n Un manifeste que toutes celles et ceux qui le souhaitent peuvent signer sur le site de la Semaine du Bonheur au travail en affirmant "Oui, je souhaite promouvoir le bonheur au travail en Belgique pour que cela devienne la chose la plus normale au monde. Aussi, vais-je m’impliquer pour que le bonheur au travail devienne une priorité pour moi, mon équipe, mon entreprise ou mon association et pour en assurer la promotion."

La Semaine du bonheur au travail

La Semaine du bonheur au travail a lieu du 21 au 27 septembre 2020, une initiative internationale qui se déroule chaque année au cours de la dernière semaine du mois de septembre. Vu qu’il y a encore beaucoup de marge pour améliorer le bonheur au travail en Belgique, Tryangle s’est lancée dans l’organisation de la Semaine du Bonheur au travail. La Semaine du Bonheur au travail vise à rapprocher les gens et les entreprises qui privilégient le bonheur au travail, à leur permettre de s’inspirer les uns des autres et à faire en sorte que le bonheur au travail soit la chose la plus normale qui soit. Cette semaine thématique souhaite inciter toutes les entreprises à réfléchir au bonheur au travail et à encourager toutes les initiatives en la matière. Un peu d’infos pratiques : La Semaine du bonheur au travail - l'agenda La Semaine du bonheur au travail - le programme

Griet Deca

Griet Deca © Tous droits réservés Chief Happiness & Co-fondatrice chez Tryangle Happiness and Well-Being at Work. En tant que conférencière, auteur, formatrice et coach, elle a une mission de 2 millimètres : Vous inspirer de cette manière que vous rentriez chez vous après votre journée de travail en rehaussant les coins de la bouche de 2 millimètres. Et cela fait tellement de différence! En 2018, Griet Deca a écrit le livre De la prospérité au bonheur au travail (en néerlandais) et en 2019, elle a été élue Personnalité du Bonheur de la Belgique. Griet aime inspirer, défier et découvrir ensemble. Elle adore s'exprimer en phrases qui font réfléchir et elle n'a pas peur d'une bonne dose d'humour.

