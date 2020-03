Pour ne pas vivre le confinement sous le revers d’un psychotraumatisme

Aline Nativel Id Hammou est psychologue clinicienne, spécialiste de l’enfance, de l’adolescence et de la famille et auteure de " La charge mentale des enfants ", elle nous conseille afin de pouvoir traverser au mieux cette période de confinement, pour ne pas la vivre sous le revers d’un psychotraumatisme.

De l’inédit, de l’introspection et des opportunités

Le psychotraumatisme peut se définir comme l’ensemble des troubles psychiques immédiats, post-immédiats puis chroniques se développant chez une personne après un événement traumatique ayant menacé son intégrité physique et/ou psychique.

Globalement, le confinement provoque une perte des repères sur l’ensemble de sa vie quotidienne, bouscule des rituels et une organisation de vie, un ressenti d’injustice, d’interdits, et de pertes de liberté, une sorte de vide sans l’accès à l’extérieur, un manque de ses proches et/ou de simples contacts sociaux, ou des peurs pour soi et pour ses proches concernant la santé, de la frustration généralisée ; encore plus de questions sur le COVID19 donc quelques fois, un comportement de recherche d’informations exagéré provoquant une montée en puissance de son anxiété.

Ce qui touche profondément l’être humain, ce sont les distances sociales qui s’imposent, le manque de contacts physiques/verbaux et la réduction des liens sociaux. Nous sommes des êtres sociaux et nous apprécions cette reconnaissance de soi par autrui, plus qu’apprécier, elle est vitale à notre bien-être général.

De plus, l’impression de perdre en maîtrise/de contrôle des événements ne fait très souvent que renforcer un mal-être sous-jacent, c’est exactement, ce que le COVID 19 nous fait vivre au niveau mondial.

Les conséquences psychologiques/les impacts psychologiques/le rendu psychologique/l’effet boomerang psychologique :

Le mot-clé et déclencheur éventuel des conséquences psychologiques est le stress post-traumatique vécu par la personne : La définition à prendre en compte et qui correspond à la situation du COVID 19 au niveau mondial : DSM IV américain (catalogue des affections mentales) : troubles présentés par une personne ayant vécu un ou plusieurs événements traumatiques ayant menacé leur intégrité physique et psychique ou celle d’autres personnes présentes, ayant provoqué une peur intense, un sentiment d’impuissance ou d’horreur, et ayant développé des troubles psychiques liés à ce(s) traumatisme(s).

Les plus vraisemblables pour un bon nombre de personnes pourraient se lister de cette façon avec l’apparition :

• D’un trouble anxieux soit généralisé ou axé sur la santé : peurs qui s’intensifient sur l’ensemble des aspects de la vie d’une personne ou uniquement sur son corps et ses ressentis physiologiques • D’un trouble dépressif réactionnel au confinement ou une simple thymie d’allure dépressive • Un trouble obsessionnel sur plusieurs thématiques de la vie courante comme l’hygiène, l’alimentation, l’occupationnel, la contamination • La psychosomatisation = expression d’un mal-être psychologique par le biais de son corps • Les troubles du sommeil en lien avec de l’angoisse + le manque d’activités générales : trouble de l’endormissement, insomnies, réveils nocturnes et précoces, ruminations mentales et cauchemars • Des idées noires et/ou suicidaires/ruminatoires • Des troubles émotionnels avec un envahissement d’émotions négatives avec l’apparition de troubles du comportement comme l’irritabilité, l’agressivité, instabilité de l’humeur, l’apathie • Troubles alimentaires d’allure boulimique

Les facteurs pouvant être responsables de ses conséquences psychologiques :

• Votre âge (+ de 60 ans et les 18-30 ans) • Votre sexe (femme) • Votre lieu d’habitation (zones les plus touchées géographiquement) + l’ergonomie de mon domicile • Votre état de santé global (pathologies chroniques, polypathologies/comorbidités) • Attendre un enfant • Avoir des enfants (peur de la contamination et difficulté à respecter les gestes barrières de prévention) • Avoir un proche en institution, avoir un proche âgé en institution • Avoir des proches atteints par le COVID19 (impossibilité de les accompagner si hospitalisation et si au domicile difficultés à mettre en place les gestes barrières pour soi) • Avoir des proches isolés géographiquement de soi • Un profil hypocondriaque de base • Votre capacité d’adaptation plus ou moins extensive et Votre ressenti d’isolement social • Avoir de peur de manquer des premiers biens de nécessité • Votre niveau d’ennui et Votre ressenti de frustration • Votre fragilité psychique (pathologies psychiatriques/évènements récents comme deuils, perte d’un emploi) • Votre situation économique et votre statut/fonction professionnel • Si vous devez continuer à travailler en présentiel et donc vous déplacez (surtout en transports en commun)

Quels risques peut provoquer le confinement ?

• L’agressivité verbale et physique auprès des enfants/ au sein d’un couple/d’une fratrie • Pertes des liens familiaux ou sociaux

• Augmenter le nombre personne souffrant du syndrome de l’aidant (accompagnement d’un proche malade comme les démences) • Epuisement des personnels de soins en institution et à domicile • Des pensées suicidaires • Consommation de médicaments et/ou de drogues accentuées • Stigmatisation envers certains groupes sociaux/culturels = recherche d’un responsable à blâmer

Qu’est ce qui peut être aidant au quotidien ?

• Se recentrer sur soi et oser l’introspection • Communication sur la situation sanitaire claire, adaptée et transparente de la part des acteurs de notre société • Ressenti d’empathie/de conscience sociale/altruisme • Redécouvrir sa famille et tous les membres qui la compose même à distance • Créer une nouvelle routine moins normée et conventionnelle • Rester en contact avec l’ensemble de ses proches et de ses collègues • Encourager les soignants : action collective ou groupe de soutien • Ne pas rechercher toute la journée des informations sur le COVID 19 • Consulter un psychologue/des professionnels du soin en télé consultation

Le confinement, c’est une nouvelle organisation des nouveaux rituels à mettre en place, s’est se trouver au cœur de son domicile tout le temps et c’est donc réorganiser son quotidien dans une situation jamais vécue jusqu’alors.

On a tous des repères, un agenda qui ponctue nos journées, nos vies pour nous sécuriser, on a des projets bien alignés sauf qu’ici, en cette période où tout semble s’être arrêté, on a du mal à se projeter. On ne connaît pas la durée du confinement et cela peut être angoissant pour nous.

C’est déjà très important de verbaliser sur ses émotions et ressentis, c’est essentiel.

Les symptômes auxquels il faut être attentif : le repli sur soi, le fait de ne plus vouloir être en lien avec autrui,…

Il importe alors de continuer de se projeter dans l’avenir, on tente de faire des projets au maximum, c’est bénéfique, ça nous maintient, ça nous projette sur un moment meilleur.

Il y a le repli, une perte d’envie d’aller vers autrui, de faire des choses puis il y a la maîtrise de ce que l’on ressent qui est importante aussi. On tente alors au maximum de s’ouvrir, de s’entourer, de parler. Il ne faut pas enjoliver les choses béatement mais il faut tenter de maîtriser, de canaliser l’angoisse qui peut être galopante, anxiogène. Se faire accompagner en entretenant le lien, pour sortir de l’humeur dépressive.

Les ressources intérieures : ne surtout pas se replier sur soi, privilégier tout ce qui se fait au niveau solidarité, il faut retirer le maximum de positivité de ce confinement, c’est une opportunité pour faire de l’introspection, pour s’écouter davantage, pour oser se recentrer sur soi sans oublier autrui, pour être en lien avec ses proches, y être plus attentif, prendre la juste mesure de ces liens. Aussi, maintenir un emploi du temps, une structure mais souple sans contraintes oppressantes, accepter des moments de vide pour prendre de soi, c’est essentiel pour le bien-être psychologique, prendre le temps de s’écouter – de faire des choses qui nous font plaisir. Transformer la situation en tout autant d’opportunités pour soi, bref, prendre encore et toujours la vie du bon côté !

"Nous serons tous différents, marqués de façon multiple, et avec, certainement, une prise de conscience de l’importance des liens sociaux, de la liberté de mouvement, de notre santé et l’humilité nécessaire de notre statut d’HOMME. " Aline Nativel Id Hammou