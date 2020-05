Pour insuffler du sens en nos vies, ils nous fleurissent d'espoir et de vitalité du bon côté.

Plus

Aux côtés de Sylvie Honoré quatre experts ouvriront nos perspectives pour vivre en plus grande harmonie, pour optimiser notre capital Bien-être et santé en ce temps progressif de déconfinement. Chacun nous guidera à travers de multiples inspirations créatrices pour pourvoir à notre développement personnel. Retrouvez ces souffles d’idées positives dans les Podcasts "La Vie du Bon Côté", dès ce lundi 18 mai.

"Le printemps de l’orientation": par l’ennéagramme, les jeunes se révèlent temporary-20200515021349 - © Tous droits réservés L’orientation scolaire et professionnelle Chaque année, 50.000 jeunes sortent de l’enseignement secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles et doivent s’orienter vers des études et/ou un métier. Avec la crise du Covid-19, les salons d’information et les activités en écoles sont arrêtées. La méthode ‘projeter les films de ma carrière’a été mise au point par le Halin Prémont Enneagram Institute (HPEI) et le professeur Frédéric Nils, spécialiste de l’orientation à l’UCL, elle ouvre pour nos jeunes le champ des possibles. La vie du bon côté chez soi, c’est aussi réfléchir à ce temps qui passe, à une année scolaire qui se termine, à ces opportunités qui s’offrent aux jeunes âgés de 16 à 25 ans qui se doivent de faire des choix. Auprès de Sylvie Honoré, Philippe Halin vous présentera ce lundi un réseau de professionnels de l’orientation qui proposent aux jeunes de 16 à 25 ans un accompagnement dans leur choix d’études et de carrière, en petits groupes, à distance ou en présentiel. Des outils, des techniques croisées qui aident les jeunes à se révéler, à entrevoir leur avenir du bon côté !

Traverser la crise du coronavirus grâce à des rituels temporary-20200515021349 - © Tous droits réservés Mardi prochain, nous ouvrirons une fenêtre sur ces respirations Bien-Etre et santé, sur ces rituels bien spécifiques que les éco-praticiens proposent aux personnes désireuses d’être soutenues à différents niveaux. Celui de la pensée, de l’imagination, de l’émotion et de l’action. Chacun de ces rituels répond à des besoins précis que les personnes expriment. L’année 2020 est exceptionnelle. Avec le coronavirus et tout ce qu’il amène comme changements, l’humanité dans son entier vit un RITE DE PASSAGE. Cela ne se fait pas sans mal, sans doute et est-ce aussi porteur d’espoir. De tout temps, les hommes ont eu besoin d’être sécurisés en marquant leurs passages de vie, en prenant conscience des vécus passés pour se préparer à un avenir inconnu. La traversée individuelle et universelle que nous vivons tous actuellement est porteuse de sens comme le souligne Marianne Grasselli Meier. Le projet Time to Breathe a pour objet de s’offrir un temps de respiration afin de se permettre de regarder et d’entendre la réalité des crises en cours, en sentir les effets, partager nos émotions, imaginer d’autres possibles, et les mettre en action. Marianne Grasselli Meier est musicothérapeute ASMT, sonothérapeute, écothérapeute, formatrice d’adultes FSEA, animatrice de stages pour les femmes et fondatrice du Cercle de Grâce nous invitera à cette quête de sens, du bon côté.

Vivez vous à votre rythme ? temporary-20200515021349 - © Tous droits réservés Laurence Fischer est coach nutrition holistique vitalité, massothérapeute, auteure et conférencière. Pour elle, l’alimentation et le corps sont ses véritables passions. Elle nous invitera à travers de ce podcast "La Vie du bon côté" à prendre conscience de l’importance de connaître notre " pulsation intérieure ", de respecter le rythme de notre système nerveux, pour notre santé. A l’aube du déconfinement, prendre le temps de sentir que nous venons de vivre un ralentissement à échelle mondiale pendant 6 semaines environ, c’est une expérience UNIQUE et sans précédent pour éprouver cette autre notion du temps. Ralentir et se reposer… La croyance aujourd’hui est " plus ça va vite, mieux c’est ". Et nous éprouvons un rythme de vie vertigineux, devenu “non-humain” ! Après le confinement, allez-vous rester au contact de votre pulsation intérieure et tenter d’adapter certains éléments extérieurs de votre vie pour vivre au JUSTE rythme, celui qui VOUS correspond ? Une réflexion qui nourrira posément le podcast de mercredi prochain, du bon côté.

Éviter le burn-out parental en ce moment et en sortir temporary-20200515021349 - © Tous droits réservés Sylvie Loumaye est Psychologue, sexologue et conférencière. La période de confinement nous fait constater que le burn-out parental est davantage présent dans la population belge." C’est le constat que fait Sylvie Loumaye, psychologue et bénévole sur la ligne SOS parents. C’est donc 5 à 8% de la population belge qui serait concernée, soit 1 parent sur 20. Face à ce constat l’Université Catholique de Louvain a mis en place la ligne SOS Parents (0471/414 33) qui a pour objectif de venir en aide aux familles en détresse, une ligne d’écoute à laquelle participe Sylvie Loumaye, psychologue donceeloise. Pourquoi le confinement favorise-t-il le risque de burnout parental ? Comment tombe-t-on dans un burn-out parental, quels en sont les signes ? Sylvie Loumaye nous proposera 12 conseils pour rétablir notre équilibre du bon côté. Un rendez-vous bien-être et santé qu’elle nous fixe dès vendredi prochain, le 22 mai 2020.