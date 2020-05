Pour ce "Vivre autrement", ils nous inspirent du bon côté!

Aux côtés de Sylvie Honoré cinq guides, cinq experts ouvriront nos perspectives pour vivre en plus grande harmonie, pour optimiser notre capital Bien-être et santé en ce temps de confinement. Chacun nous guidera à travers de multiples inspirations créatrices pour pourvoir à notre développement personnel. Retrouvez ces souffles d’idées positives dans les Podcasts "La Vie du Bon Côté", dès ce lundi 4 mai.

Gérer nos peurs et notre mal-être grâce aux fleurs de Bach VBC Experts - © Tous droits réservés La pandémie de coronavirus et le confinement soumettent nos émotions à rude épreuve. Pour certains, vivre cet autrement chez soi sera source de retour à soi, à l’essentiel, à l’autre, pour d’autres le confinement est un écrin au sein duquel bien des émotions s’entrechoquent. La peur, l’impatience, l’intolérance, l’obsession,… Autant de ressentis qui mettent à mal notre Etre, notre équilibre. " Tant que notre âme et notre personnalité sont en harmonie, tout est joie, paix, bonheur et santé" Valentine De Jonghe, Thérapeute, nous proposera dès ce lundi un petit cocktail bien-être parsemé de quelques fleurs de Bach pour nous aider à gérer nos peurs et à prendre la vie du bon côté.

Comment vivre le confinement quand on est haut potentiel ? VBC Experts - © Tous droits réservés Nathalie Alsteen est thérapeute, conférencière et auteure du livre "Emotifs Talentueux". Oser être pleinement soi et embrasser une vie pleine de sens : c’est tout un chemin ! Quand les messages tels que “tu es trop sensible, tu réfléchis trop, tu te disperses de trop, tu es bizarre, tu ne fais pas comme les autres” sont entendus depuis l’enfance, difficile de faire autrement que de se sentir comme un extraterrestre. Le Haut Potentiel génère très souvent le sentiment de décalage et est difficilement vécu lorsque l’impression de ne pas être à sa place prend le dessus. Comment occuper pleinement sa place et vivre sereinement quand on est hypersensible et haut potentiel ? Nathalie Alsteen nous délivrera, à travers ce podcast La Vie du bon côté, de subtils conseils et les clefs pour embrasser une vie pleine de sens.

Comment insuffler énergie et créativité à vos réunions à distance ? VBC Experts - © Tous droits réservés Philippe Brasseur – ancien créatif publicitaire, organisateur d’événements et rédacteur en chef de magazines jeunesse, se passionne depuis toujours pour le texte et l’image. En 2000, il quitte la maison d’édition qui l’emploie pour devenir créateur indépendant. La créativité est pour lui une force vive. Il réveille la "souplesse mentale" dans le monde de l’entreprise, de l’éducation et auprès des particuliers. Les réunions à distance sont de mise en ce temps de confinement, il nous guidera à travers ce podcast du mercredi 6 mai pour insuffler énergie et créativité dans ce vivre autrement en entreprise.

Comment aider les enfants à s’endormir et dormir mieux durant le confinement ? VBC Experts - © Tous droits réservés Valérie Roumanoff est Hypnothérapeute et formatrice en hypnose ericksonienne et PNL. Elle a inventé, pour aider sa fille à s’endormir, des histoires spécifiques qui utilisent le langage hypnotique. Auteure de plusieurs livres dont " Et si on arrêtait de crier sur nos enfants ? ", " Le marchand de sable va passer ", " Les histoires magiques du soir " mais également : " Et si on arrêtait de crier sur nos enfants ? ". Elle nous plongera, à travers du podcast de jeudi prochain, en ce rêve rempli de bons conseils pour que nos enfants parviennent à s’endormir et dormir mieux en ce temps de confinement.

Ce que les plantes ont à nous dire VBC Experts - © Tous droits réservés François Couplan est ethnobotaniste et écrivain français. Il est spécialiste des utilisations traditionnelles des plantes sauvages comestibles qu’il a étudiées sur les cinq continents et dont il est pionnier en Europe – François Couplan est auteur du livre : "Ce que les plantes ont à nous dire “. En ces moments difficiles, les plantes peuvent beaucoup nous aider. Déjà, si l’on peut en cueillir, elles viennent complémenter notre nourriture quotidienne de façon saine et agréable. Pratiquement partout, la nature nous offre ses bienfaits nutritifs. Une alimentation équilibrée, qui apporte à l’organisme tous les micronutriments dont il a besoin, permet de renforcer notre système immunitaire. Plus que jamais, cela fait sens en nous. Ce livre a exploré les relations que l’homme entretient avec les plantes depuis la nuit des temps. Le vendredi 8 mai, on ouvrira ce podcast sur ce vivier végétal bienfaisant pour semer La Vie du Bon côté.

