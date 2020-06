Pierre par pierre, ils façonnent l'édifice de leur vie et nous inspirent, du bon côté

Aux côtés de Sylvie Honoré cinq experts ouvriront nos perspectives pour vivre en plus grande harmonie, pour optimiser notre capital Bien-être et santé. Chacun nous guidera à travers de multiples inspirations créatrices pour pourvoir à notre développement personnel. Retrouvez ces nouveaux souffles d’idées positives dans les Podcasts "La Vie du Bon Côté", dès lundi.

Comment prévenir et soigner les douleurs cervicales VBC/experts - © Anupong Thongchan / EyeEm - Getty Images/EyeEm Les douleurs cervicales touchent de 30 à 50% de la population adulte. Cela s’explique notamment par le vieillissement de la population, mais aussi par le mode de vie plus sédentaire, le maintien prolongé des positions assises devant des écrans d’ordinateur. Comment prévenir et soigner les douleurs cervicales ? C’est la bulle bien-être et santé que vous propose La vie du bon côté ce lundi 22 juin avec ce podcast riche d'enseignements inspirés par Ysaline Coomans, ostéopathe.

"Les conflits, c’est la vie" VBC/experts - © Tous droits réservés Certes, vivre ces tensions mobilise de l’énergie, des émotions, des risques, et vouloir prévenir ou " gérer " les conflits pour les résoudre rapidement paraît être une visée très compréhensible. Mais ce qui est à prévenir, ce ne sont pas les conflits, mais la violence qui les accompagne trop souvent. Peut-on prévenir les conflits ? Faut-il les prévenir, les éviter ? Aussi surprenant que soit la réponse, elle est négative. En effet, vouloir les éviter ou les éliminer est non seulement impossible, mais cela conduirait très directement à la violence. Cet ouvrage vise non pas à empêcher les conflits, mais à les apprivoiser, à les traverser, tout en évitant de se faire happer par l’animosité qui, trop souvent, se rajoute au désaccord, conduisant à des affrontements pénibles et stériles. " Vivre ensemble : oui, à condition que chacun puisse être reconnu dans sa différence ; que les conflits puissent s’exprimer, se vivre, pour que l’altérité ne s’estompe pas dans l’indifférence ou ne s’exacerbe dans la violence. " Un outil pour mieux comprendre ce qui se joue dans un conflit et pour développer des attitudes et des stratégies pour rester à l’écart de la violence, construire et rester en lien avec autrui malgré les divergences. Bernard André, Docteur en Sciences de l’Education et professeur ordinaire à la Haute école pédagogique à Lausanne nous invitera mardi prochain à percevoir ces conflits autrement, du bon côté.

L’égo, ennemi ou allié ? VBC/experts - © Tous droits réservés L’Ego est-il notre allié ou notre ennemi ? Et si nous l’abordions sans l’éliminer ou le contourner mais plutôt en l’apprivoisant, en l’acceptant avec plus de douceur, en sortant du jugement ? "ChatBoteur, ta face cachée"... Il s'agit d'un livre pour s'aider soi-même : s'accepter dans son entièreté , découvrir et vivre avec toutes ses facettes. Sa part lumineuse, ce qui est beau en soi. Sa part ténébreuse, ce qui est moche, ce qui nous limite, nous étrique : notre ChaBoteur ! Le saboteur a plein de noms : gremelins, dragon, ego, double, face cachée... Il est notre côté négatif, notre partie noire. Quand on critique, rumine, râle, lorsque l'on est rempli de colère, de violence : il est là ! Quand on a une attitude de victime, ou une passivité sur ce qui se passe dans notre vie : encore là ! Découvrir, accepter et vivre mieux avec son côté noir, son ego, son ChaBoteur" / Extrait "Reveilasoi.com" Pascale Lecoq Coach certifiée, est (R)éveilleuse de l'être © et fondatrice de l'école de Coaching (R)éveil à Soi, elle nous invitera a mieux percevoir notre Ego pour être davantage conscient et envisager ainsi un processus constructif de transformation positive. Elle nous invite à cet apprentissage en ce podcast "La vie du bon côté", mercredi prochain.

"Mon ado change de genre" VBC/experts - © Tous droits réservés Au fond de moi, je ne suis pas une fille. "En une phrase, notre ado de 15 ans a littéralement bouleversé la vie de la famille et déconstruit tous les codes. Mais qu’à cela ne tienne ! S’il devenait une nouvelle personne, alors ce ne serait pas sans ses proches. Sans leur appui, sans leur amour. Comment comprendre, comment accepter l’idée même que son enfant n’est pas, au fond de lui, celui que l’on chérit depuis sa naissance ? Comment l’accompagner au mieux dans cette aventure hors du commun et fondatrice ? Elisa, courageuse et dynamique, raconte son quotidien de maman d’un nomade du genre…" Elisa Bligny nous partagera ce témoignage poignant, ce parcours de vie à travers de ce podcast "La vie du bon côté", disponible ce jeudi 25 juin.

"Accueillir des jumeaux" VBC/experts - © Tous droits réservés "Parce qu’accueillir des jumeaux ne s’improvise pas, ce guide pragmatique aidera les parents à se préparer à l’arrivée de deux bébés et à faire face à leur nouveau quotidien. De l’accouchement à la reprise d’une activité professionnelle, en passant par l’organisation des nuits et des repas, vous y trouverez des astuces et des conseils pratiques, des témoignages rassurants et toujours une touche d’humour pour aborder le plus sereinement possible cette nouvelle vie, sans vous oublier pour autant. Cette nouvelle édition est enrichie de fiches pratiques : les indispensables de la valise de maternité et du matériel de puériculture, les aides, les congés, les numéros utiles, mais aussi la gestion de la charge mentale, la remise en forme… " Chrytel Mussy-Masucci est maman d’un garçon de 11 ans et de jumeaux de 8 ans, ce vendredi 26 juin, elle ouvrira pour nous les pages de son histoire avec ce guide pratique qui aborde la vie, du bon côté.