Phytothérapie : comment utiliser les plantes pour se soigner ?

La phytothérapie est l'utilisation des plantes pour prévenir ou traiter des problèmes de santé. Quelles sont leurs propriétés ? Comment les utiliser ? Pour en parler dans ce podcast, Sylvie Honoré reçoit Valérie Van Buggenhoudt, herboriste et praticienne bien-être.

La plante est séchée dans les règles de l’art et conserve bien les principes actifs, surtout ceux qui sont hydrosolubles (solubles dans l’eau). La tisane reste idéale pour drainer l’organisme (éliminer les toxines) ou recourir à des quantités importantes de plantes. Cependant, cette forme ne reste pas très pratique vis-à-vis des autres possibilités d’utiliser les plantes.

Selon des phytothérapeutes, la façon la plus simple de profiter des bienfaits d’une plante reste la tisane. Il s’agit de la forme traditionnelle par excellence.

Remarque : ce type de préparation ne convient pas aux enfants, femmes enceintes et aux personnes sensibles à l’alcool.

Il s’agit d’une macération des plantes fraîches dans de l’alcool qui se présente sous la forme d’un flacon muni d’un compte-gouttes. Sa préparation figure aux pharmacopées française et européenne. Les médecins phytothérapeutes utilisaient fréquemment les teintures mères en raison de leur diversité et de leur péremption longue (5 ans). Malheureusement, du fait d’une réglementation européenne restrictive, cette forme galénique va tendre à disparaître des officines.

Comme l’homéopathie et l’aromathérapie, la phytothérapie soigne alors de nombreux maux du quotidien. Toutefois, elle n’est pas indiquée pour traiter les maladies graves ou chroniques. Elle peut cependant en atténuer les symptômes.

Selon les phytothérapeutes, c’est grâce à l’interaction entre ces différentes substances qu’une plante est efficace. La phytothérapie possède des indications très diverses . Elle permet de soulager notamment les douleurs articulaires, d’atténuer les troubles de l’humeur et de réguler le transit. Elle est également indiquée pour renforcer le système immunitaire, relancer la circulation sanguine, renforcer la concentration et la mémoire.

Les plantes médicinales contiennent des principes actifs qui possèdent une action biologique directe sur l’organisme. Chaque plante contiendrait plus d’une centaine de composants différents !

Découvrez dans ce livre comme y palier grâce aux plantes médicinales, aux huiles essentielles et à d'autres méthodes naturelles.

La période d'automne a son lot de petits maux, baisse de tonus et de moral, insomnie, douleurs articulaires,...

Ce livre est destiné aux personnes qui souhaitent utiliser les bienfaits de la nature pour améliorer leur bien-être. Vous y trouverez des plantes, des huiles essentielles et des recettes qui vous aideront à traverser la période hivernale sans encombre.

Valérie Van Buggenhoudt - herboriste et praticienne bien-être © Tous droits réservés

Derrière Olhia se trouve Valérie, auteure des Grimoires d'Olhia et fondatrice de l'herboristerie Olhia.

Après plusieurs années à venir en aide aux personnes dans le secteur social, elle a décidé de se réorienter vers l'herboristerie.

Elle a toujours été intéressée par les soins au naturel, l'écologie, la protection animale. Petite, elle voulait être une sorcière pour fabriquer des potions dans un chaudron et elle rêvait de communiquer avec les animaux.

Après des études d'herboriste à l'EFP à Bruxelles, elle s'est intéressée à la slowcosmétique.

Elle pratique l'EFT qu'elle associe à l'utilisation de plantes médicinales ou d'huiles essentielles ainsi que le massage du dos sur chaise.

La nature regorge de trésors pour notre bien-être si nous savons comment les utiliser.

Elle nous aide à améliorer notre santé et votre bien-être ainsi que ceux de votre famille grâce aux plantes médicinales et aux huiles essentielles lors d'ateliers.

